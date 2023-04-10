ЦБ объяснил резкое падение курса рубля к доллару и евро

Ослабление рубля связано с падением экспортной выручки в начале года, заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Аналогичное объяснение ситуации 6 апреля дал глава российского Минфина Антон Силуанов — по его словам, изменения связаны «либо с увеличением импорта, либо с сокращением валютной выручки». Bloomberg в свою очередь связал падение курса рубля с продажей нефтегазовой компании Shell своей доли в проекте на Дальнем Востоке и выводе из России почти 95 млрд рублей.

Наблюдаемое сейчас ослабление рубля к иностранным валютам происходит из-за того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, заявил замглавы ЦБ Алексей Заботкин. Дальше динамика курса будет более гладкой, отметил он.

«После того как мы пройдем некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале, после этого экспортная выручка начнет восстанавливаться»,

— указал Заботкин.

На заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета Банка России за 2022 год он отметил, что выручка следует за объемами и ценой продаж с отставанием – оплата происходит не сразу, а в срок до трех месяцев после отгрузки товара.

Актуальный поток экспортной выручки отражает ситуацию с ценами и объемами экспорта, в первую очередь нефтегазового, на конец декабря — начало января. Заботкин также напомнил об устойчивом росте импорта, связанном с восстановлением производственных цепочек.

Минимальную в 2023 году стоимость доллара в 67,1 рубля зафиксировали на торгах на Мосбирже 13 января, максимальную в 83,5 рубля — 7 апреля. За торговую неделю с 3 по 7 апреля доллар подорожал на 3,53 рубля. Курс евро на прошлой неделе добрался до отметки в более чем 90 рублей. Европейская и американская валюты показали максимальные значения с апреля 2022 года.

6 апреля глава Минфина Антон Силуанов связал падение рубля с притоками и оттоками валюты в России.

«Изменения связаны либо с увеличением импорта, либо с сокращением экспортной выручки. Тенденция бывает в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону. <...> Курс у нас придерживается рыночных принципов, абсолютно плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры», — заявил он журналисту Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос, каких значений могут достичь показатели, министр сказал, что ЦБ сейчас не ставит никаких границ. По его словам, в последнее повысились цены на российские энергоносители, и это значит, в страну будет поступать больше валюты – а «курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению».

Shell и почти 100 миллиардов рублей

4 апреля «Коммерсант» сообщил со ссылкой на источники, что российская компания НОВАТЭК получила согласие президента РФ Владимира Путина на то, чтобы Shell получила всю сумму в 94,8 млрд рублей за свою долю в проекте «Сахалин-2» и смогла вывести эти деньги из России. В издании отметили, что российские власти собирались провести аудит «Сахалина-2», подозревая Shell в нанесении ущерба проекту и планируя уменьшить сумму платежа на объем ущерба. Однако, по мнению НОВАТЭК, выявленный ущерб покрывается полагавшимися Shell дивидендами от участия в «Сахалине-2» за 2021 год, которые она полностью не получила.

«Сахалин-2» — проект разработки Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на шельфе Сахалина, реализуемый с 1994 года по соглашению о разделе продукции. Изначально акционерами проекта выступали «Газпром» (50%), японские компании Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%), а также Shell (27,5%). Чистая прибыль оператора проекта «Сахалинской энергии» в 2022 году составила $4 млрд, выручка — $9,6 млрд.

Агентство Bloomberg связало продажу доли Shell с ослаблением рубля. Каких-либо подтверждений, связывающих курс рубля с изменениями в проекте «Сахалин-2», в статье агентства не приводится.

В Кремле и Shell не стали комментировать возможную сделку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Мы деловую переписку не комментируем никогда».

10 апреля замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев сказал в Госдуме, что сделки наподобие выхода Shell из российских активов не должны были привести к наблюдавшемуся скачку курса. По его словам, правительственная комиссия ставит компаниям жесткие ограничения по темпам приобретения валюты. «Если кто-то нарушил эти ограничения, тогда, наверное, Банк России сможет увидеть и прокомментирует. Будет реакция», — отметил он.

«Я, честно говоря, с некоторым сомнением отношусь к этой логике (влияния сделки Shell на курс рубля — прим. «Газеты.Ru»)», — сказал Моисеев.

Того же мнения придерживается и зампред ЦБ Заботкин: «Тот акцент, который делают комментаторы на этом факте, наверное, преувеличен».