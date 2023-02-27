«Даже враги могут разговаривать». Венгрия призвала ООН помочь расследовать взрывы на «Северных потоках»

Взрыв на нитках газопровода «Северный поток» должен расцениваться как акт терроризма, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, ООН должна предоставить механизм расследования этого инцидента, а также выступить площадкой для организации разбирательства. Ранее в Кремле выступили с теми же требованиями.

Подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» нужно расценивать как теракт, считает венгерский министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто.

«Это первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению. Со стороны кого бы то ни было, но он подвергся атаке. И такое нападение должно расцениваться как террористический акт», — заявил министр РИА Новости.

По его словам, произошедшее на трубопроводах «действительно скандально», а власти Венгрии выступают за «всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование» инцидента, которое поможет установить причастных к подрыву, независимо от того, кто инициирует это разбирательство.

Глава МИД Венгрии полагает, что значительную роль в этом вопросе должна сыграть ООН. По его словам, эта организация создавалась не как объединение стран-единомышленников, а как платформа для общения между государствами.

«Под эгидой ООН даже враги могут и должны разговаривать друг с другом. Так что я считаю, что ООН действительно должна сыграть свою роль, потому что в настоящее время это не так», — пояснил Сийярто.

По его словам, организация должна предоставить механизм расследования инцидента, а также может выступить площадкой для такого разбирательства.

Позиция премьера Венгрии

Комментируя ситуацию вокруг «Северных потоков», премьер страны Виктор Орбан еще в октябре 2022 года называл произошедшее терактом, пишет РИА Новости.

«Последним газопроводом высокой пропускной способности является «Турецкий поток», который снабжает Венгрию. Если его тоже кто-то взорвет или выведет из строя, и наша страна, и Сербия сочтут это терактом, то будут действовать соответственно», — говорил Орбан.

В феврале венгерский премьер-министр также высказался по поводу конфликта на Украине и санкций в отношении России. Он назвал своими политическими противниками всех тех, кто поддерживает разрешение кризиса на Украине военным путем, в том числе власти США и руководство Евросоюза.

По словам Орбана, которые цитирует газета Magyar Nemzet, Европа ослабла, потому что Вашингтон «навязывает свои интересы Брюсселю в ущерб европейским интересам». По мнению премьера, «цунами санкций» разрушает экономику Евросоюза, в то время как США остаются в стороне от этого бедствия, обладая дешевыми энергоносителями.

«Европа менее чем за год потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь», утверждал Орбан, критикуя поставки европейскими странами своих вооружений Украине.

Глава правительства Венгрии считает, что его страна должна руководствоваться собственными интересами. Для этого она должна сохранить политическую независимость, не вмешиваясь в конфликт на Украине, обеспечить устойчивость экономики и «укрепить военную мощь Венгрии».

Что известно об инциденте

В ночь на 26 сентября 2022 года на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию, произошли взрывы. Некоторые участки труб были полностью разрушены. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что взрывы на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта труб оценить невозможно.

Изначально Швеция, Германия и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Власти Швеции в октябре 2022 года сообщили о завершении собственного расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за подрыв так и не были названы.

В Кремле аварию назвали актом международного терроризма. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов». Москва добивается создания генсеком ООН международной комиссии для расследования произошедшего.