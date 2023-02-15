«Занервничал». Журналист Херш заявил, что Байден отложил подрыв «Северных потоков» на три месяца

Автор публикации о подрыве «Северных потоков» Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден опасался вероятного снятия Германией санкций против России на фоне холодной зимы, поэтому пришел к решению организовать диверсию. Как утверждает журналист, бомбы на газопроводы установили во время учений НАТО в июне 2022 года, однако «в последний момент Белый дом занервничал» и перенес их активацию на сентябрь.

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший статью-расследование о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил, что США решились на подрыв трубопроводов из-за недоверия к Германии. В интервью Berliner Zeitung Херш утверждает, что американский президент Джо Байден опасался выхода ФРГ из санкционного режима против России.

«Думаю, причиной такого решения было то, что военные действия [на Украине] для Запада шли не очень хорошо, и они боялись приближающейся зимы. «Северный поток — 2» был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы», — считает журналист.

По его словам, многие участники секретной операции по подрыву газопроводов, которые занимали «высокие посты в спецслужбах», выступили против этого плана, «считая его безумным».

«Президент США предпочел бы, чтобы Германия скорее замерзла, чем перестала поддерживать Украину, — сказал Херш. — Люди, участвовавшие в операции, увидели, что президент готов заморозить Германию ради своих сиюминутных политических целей, и это привело их в ужас».

Журналист также вспомнил о словах Байдена, сказанных на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в начале февраля 2022 года, о том, что Вашингтон «остановит» газопровод. При этом, как считает Херш, на встрече с Шольцем у Байдена еще не было таких планов.

«В последний момент Белый дом занервничал»

В интервью журналист также заявил, что диверсия на «Северных потоках» должна была произойти еще в июне 2022 года.

«Но в последний момент Белый дом занервничал. Президент сказал, что боится это делать. Он передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент», — утверждает Херш.

В итоге операцию по подрыву перенесли на сентябрь. По словам журналиста, из-за того, что взрывчатка слишком долго пролежала под водой, взорвались только шесть из восьми заложенных бомб.

Отвечая на вопрос о роли Норвегии в этой операции, Херш заявил, что страна согласилась помочь США в организации взрывов, поскольку в Осло были заинтересованы в увеличении поставок газа в Европу. Кроме того, по его словам, в Норвегии чувствуется неприязнь к России.

Что известно о расследовании

8 февраля журналист-расследователь Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на один анонимный источник «с непосредственным знанием оперативного планирования» заявил, что водолазы ВМС США в июне 2022 года под прикрытием учений НАТО Baltops-2022 заложили взрывные устройства под российскими газопроводами.

Спустя три месяца, по данным Херша, бомбы дистанционно активировали норвежские специалисты.

В статье утверждается, что взрывы на «Северных потоках» были секретной операцией США, решение о проведении которой принимал лично президент страны по итогам девяти месяцев консультаций с представителями администрации. Ряд западных журналистов, в частности, Reuters, раскритиковали Херша за то, что он в своей публикации ссылался только на один анонимный источник.

В Белом доме назвали его статью ложью и полной фикцией. В Пентагоне и Германии также опровергли причастность США к подрыву газопроводов. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят».

Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября. Пострадали три из четырех ниток трубопроводов. Оператор трубопроводов Nord Stream AG сообщил, что сроки ремонта оценить невозможно.

Россия и страны Евросоюза признали случившееся диверсией, а также начали независимые расследования произошедшего. Власти Швеции сообщили о завершении расследования, однако ответственные за произошедшее так и не были названы.

14 февраля в Госдуму внесли проект постановления для обращения к ООН с предложением начать международное расследование взрывов. Однако представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик ответил, что ООН не имеет мандата для расследования этого происшествия.