Путину показали прототип E-Neva. Что известно об этом электромобиле

Владимир Путин во время посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге осмотрел образец электромобиля E-Neva. Электрокроссовер разработали на Обуховском заводе, который входит в концерн «Алмаз — Антей». Первая буква Е в его названии — это сокращение от electric, а Neva — в честь главной реки Санкт-Петербурга. Предполагается, что на одном заряде автомобиль сможет проехать 463 км, а его максимальная скорость составит 197 км/ч.

Президент России Владимир Путин посетил испытательный корпус Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей», где представлены гражданские проекты концерна. Завод является одним из ведущих российских предприятий военно-промышленного комплекса.

В ходе визита Путин осмотрел экспериментальный образец полноприводного электрического кроссовера С-класса E-Neva с батареей увеличенной емкости. Президент открыл переднюю и заднюю двери, заглянул в салон.

close 100% Алексей Даничев/РИА Новости

Ему также продемонстрировали экспериментальный образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы. Предполагается, что на ее базе можно создать автомобили различных типов кузовов, грузоподъемности и размерности. Благодаря такой платформе автомобили E-Neva смогут оснащать либо электрической, либо гибридной газоэлектрической тяговой системой.

«Я понимаю, что многое надо сделать. Но не бросайте», — сказал Путин и положительно оценил образец электрокара, подняв большой палец вверх.

Президент также призвал расширять внутренний рынок.

Что известно о E-Neva

Обуховский завод зарегистрировал образец электрического внедорожника E-Neva еще в декабре 2021 года. Электромобиль создан на базе беспилотной модульной электрической платформы. Летом 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров оценил этот автомобиль во время рабочей поездки на «Нижегородский завод 70-летия Победы».

Кроссовер планируют оснащать двухмоторной силовой установкой мощностью 435 лошадиных сил и 824 Нм крутящего момента. Предполагается, что разгон такой машины до 60 км/ч займет 2,7 секунды, а его максимальная скорость составит 197 км/ч. Максимальный пробег автомобиля на одном заряде аккумулятора — 463 км.

Шасси для E-Neva разработал Обуховский завод, а кузов — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Габаритная длина E-Neva составит 4,5 метра (как у Volkswagen Tiguan). Объем багажника — 610 литров.

В гибридной модификации автомобиль будет иметь запас хода около 810 км.

«Мы пошли по пути создания гибрида, где основной двигатель — на газе. При этом энергия, вырабатываемая во время движения, будет аккумулироваться, и электрическая тяга станет вспомогательным источником энергии, запаса которого хватит на определенное количество километров», — рассказывал РБК заместитель генерального директора по производственно-технологической политике «Алмаз-Антея» Александр Ведров.

Сроки выхода автомобиля на рынок все еще неизвестны. Как писал Autoreview со ссылкой на источники, производство начнется в 2024 году, но пока не определена площадка, где будут собирать автомобили.

«России нужны свои автомобили. На Обуховском заводе Концерна ВКО «Алмаз-Антей» с нуля разработана модульная платформа для автомобилей разных типов на новых источниках энергии. Осмотрел прототип электрокроссовера. По характеристикам не уступает автомобилям с двигателем внутреннего сгорания»,

— заявил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в декабре 2022 года.

Как пишет издание «За рулем», работы по созданию E-Neva концерн «Алмаз-Антей» проводит полностью за свой счет. Вместе с тем, концерн объединяет в себе более 60 предприятий, специализирующихся на выпуске военной продукции для противовоздушной и противоракетной обороны. В числе его разработок зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей».