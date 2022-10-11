Nissan уходит из России. Какие проблемы ждут владельцев этих машин

Nissan покидает российский рынок и продает завод в Санкт-Петербурге и другие активы государственному автомобильному институту ФГУП «НАМИ». Обеспечением запчастями колоссального парка машин Nissan в стране займется «АвтоВАЗ». На этом фоне возможны проблемы с поставками крупных запчастей, в первую очередь для гарантийного ремонта. Логичным решением в нынешних условиях может быть выпуск на заводе Nissan электромобилей оружейного концерна «Алмаз-Антей», говорят эксперты.

Японский автопроизводитель Nissan договорился о продаже российскому государству в лице ФГУП «НАМИ» своих активов в России. Об этом сообщается в официальном заявлении Nissan.

«Сигнализируя о своем неизбежном уходе с рынка, исполнительный комитет Nissan сегодня одобрил продажу своих российских предприятий НАМИ,

— подчеркивается в сообщении. — В результате продажи все операции Nissan в России под управлением юридического лица ООО «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» будут переданы НАМИ для будущих проектов по производству легковых автомобилей».

Сделка касается завода и исследовательского центра в Санкт-Петербурге, а также подразделения по продажам и маркетингу, которое базируется в Москве, уточняет Nissan. Ее сумма не названа.

Убытки от ухода из России составят для Nissan 100 млрд иен ($686 млрд), уже подсчитали в японской автокомпании.

НАМИ получит возможность привлекать для загрузки завода других партнеров, сообщает пресс-служба Минпромторга со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

«В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места – а это около 2 тыс. сотрудников предприятия», — подчеркнул министр.

Обеспечение запчастями и гарантийным обслуживанием автомобилей Nissan возьмет на себя «АвтоВАЗ», сообщила в свою очередь пресс-служба Волжского автозавода. Ранее такие же меры были предприняты после ухода из России компании Renault.

«Планируется, что дилеры Nissan, которые примут решение продолжить работу с автомобилями японской марки, подпишут соответствующие соглашения с «АвтоВАЗом», — отмечается в заявлении российского автопроизводителя.

Запчасти в дефиците

«АвтоВАЗ» примет управление центральным складом запчастей и будет поставлять детали и расходные материалы.

На этом фоне возможны проблемы с поставками крупных запчастей, в том числе для гарантийного ремонта, полагает гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«С расходными материалами, такими как фильтры и тормозные колодки, проблем скорее всего не будет. Основные проблемы ожидаются с редкими запчастями, которые неожиданно выходят из строя, в том числе и по гарантии.

И по Renault, и по Nissan такие проблемы сейчас однозначно есть»,

— отмечает Целиков в беседе с «Газетой.Ru».

Однако запастись такими запчастями впрок для автовладельцев невозможно, как не выглядит целесообразной закупка на будущее фильтров и тормозных колодок, добавляет эксперт.

В сложившихся обстоятельствах уход Nissan с российского рынка был ожидаемым, а окончательному решению скорее всего способствовали геополитические причины, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Я думаю, что в уходе Nissan из России, как и в случае с Toyota, сыграла роль политическая составляющая.

Самым привлекательным было бы завести на завод в Санкт-Петербурге проект электромобиля e-Neva, разрабатываемый концерном «Алмаз-Антей»,

— рассуждает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

Роль Nissan, имеющего опыт в производстве электромобилей, была бы в этом проекте уместна и логична, однако это остается на усмотрение нового собственника, подчеркивает он. При этом проект требует глубокой доработки, постройки предсерийных образцов и подготовки к серийному производству, добавляет эксперт.

Перезапустить завод мог бы новый технологический инвестор, но Россия находится в недружественных отношениях практически со всеми странами мира, на рынок осторожно смотрят даже китайские бренды. Работают только те, которые напрямую не аффилированы с китайским правительством, указывает Сергей Целиков из «Автостата», также среди потенциальных игроков есть компании из Ирана и Индии.

«Если предприятие будет предложено бесплатно, может кто-то из них и заинтересуется,

но инвестировать в производство автомобилей в России в нынешней ситуации особого смысла нет», — подытожил Целиков.

Согласно данным с официального сайта Nissan, у компании есть 116 дилерских центров по всей России. На данный момент у дилеров в Москве есть в наличии 4 кроссовера Murano, 19 Terrano, более полусотни X-Trail, 66 Qashqai. Решение о постройке собственного завода в Санкт-Петербурге было принято японской компанией в 2006 году, производство автомобилей началось летом 2009-го.