«Они верят в хорошие перспективы». В Думе оценили число иностранных компаний, оставшихся в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России продолжают работать 75,9% зарубежных компаний. По его словам, российские компании заполняют ниши, освободившиеся после ухода иностранцев. Володин также привел статистику, согласно которой производство одежды в 2022 году выросло в России на 42%, а выпуск лекарств — на 15%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, оценивая ситуацию в российской экономике, заявил, что в России остались 75,9% иностранных компаний.

«Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что освободившиеся ниши заполняют отечественные предприятия, наращивая объемы производства.

По словам председателя Госдумы, производство одежды в России выросло на 42%, а выпуск лекарств увеличился на 15%.

«Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития», — подчеркнул Володин.

В августе спикер нижней палаты парламента сообщал о 77,6% оставшихся в России зарубежных фирм. Всего их, по его данным, работало в стране 1382.

8 января, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал, что лишь четверть (25%) российских компаний, которые потеряли своих западных партнеров, ушедших с рынка, смогли найти новых. При этом, по его оценке, санкции негативно отразились на работе более 60% отечественных компаний.

Он призвал расширять поддержку предпринимателей законодательно, а также помогать бизнесу в поиске новых партнеров во внешней торговле. В частности, он рассказал о недавно прошедшей бизнес-миссии в Иран с участием 100 представителей различных компаний из РФ.

Сколько компаний покинуло рынок

Иностранные компании стали уходить с российского рынка после объявления Россией военной операции на Украине и введения санкций против Москвы. В частности, о своем уходе или приостановке деятельности объявили McDonald's, Coca-Cola, Apple, Siemens, H&M, Lego, IKEA, Mercedes, Ford, Toyota, Nokia, Electrolux и другие крупные компании.

Согласно докладу Центра Стратегических Разработок «Картина иностранного бизнеса: уйти нельзя остаться», проведенному в октябре, из 600 крупнейших иностранных компаний (с выручкой от 5,7 млрд рублей) работавших в России, 34% ограничили деятельность в стране. Еще 15% решили покинуть российский рынок через передачу бизнеса новому собственнику, а 7% заявили о полном уходе без продажи бизнеса. Стоит отметить, что отчет не учитывает ситуацию после объявления мобилизации и содержит данные только до сентября 2022 года.

Согласно докладу, больше всего от ухода иностранных компаний пострадали нефтегазовая и банковская отрасли, автомобильная и пищевая промышленность. Наименьшие потери понесли микроэлектроника, сфера деловых и IT-услуг.

Эксперты отмечают, что 61% заявивших об уходе компаний занимались производством технологически простых товаров и услуг, а остальные 39% – сложным производством. Эти товары и услуги затруднительно производить в России из-за нехватки технологий, сырья, профессиональных компетенций, указывают аналитики.

В результате ограничения деятельности или ухода большинство зарубежных организаций понесли финансовые потери. По данным ЦСР, в расчете на ВВП уход компаний оказал наибольшее влияние на экономику Финляндии (минус 2% ВВП), Швеции (минус 1,5%), Великобритании (минус 1,3%) и Дании (минус 1%).

Авторы доклада напомнили, что для минимизации потерь от «жесткого» ухода иностранных компаний российские власти объявили о параллельном импорте товаров из перечня, сформированного Минпромторгом. Однако, согласно расчетам ЦСР, бренды 25% крупных иностранных компаний, которые решили покинуть российский рынок, в нем не учтены. В общей сложности таких брендов более 100.

Объем ввезенных в РФ товаров с помощью параллельного импорта превысил $20 млрд, сообщили в ФТС в декабре. Чаще всего по параллельному импорту в Россию ввозили автомобили, станки, оборудование, технологические линии, а также товары легкой промышленности.

Пострадавшие отрасли

Уход иностранных компаний существенно сказался на работе автопрома. В течение 2022 года из страны ушло 45 автомобильных брендов. На данный момент в России функционируют всего 14 производителей, из них три отечественных и 11 китайских, отмечает газета «Известия».

По подсчетам Ассоциации российских автомобильных дилеров, к концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось около 20–30 тыс. новых машин иностранных брендов. В основном это дорогие китайские автомобили. Наибольший дефицит, по его словам, наблюдается среди корейских, японских, французских и немецких машин средней ценовой категории (Kia, Hyundai, Toyota, Renault и Volkswagen).

В 2022 году торговая недвижимость побила антирекорд. Общая площадь ТЦ, открытых за год в России, стала минимальной за последние пять лет.

Генеральный директор консалтингового агентства INFOLine Иван Федяков, подводя итоги года, отметил падение розничной торговли. По сравнению с показателями 2021 года, снижение в продовольственном сегменте в физическом выражении составило 4,3%, в непродовольственном – 14,3%. Наиболее значительное падение наблюдается в категории бытовой техники и электроники – порядка 30%, в категории одежды и обуви – свыше 20%.

При этом, как сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли, отечественные производители продуктов заменили на полке каждый седьмой импортный бренд.