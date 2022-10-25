Опрос: 38% россиян полностью доверяют отечественным производителям

Сервис сквозной аналитики Calltouch провел исследование, чтобы выяснить, есть ли доверие к российским брендам и за что россияне готовы платить деньги. В онлайн-опросе, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», приняли участие 1500 человек в возрасте старше 18 лет. Опрос проводился среди покупателей интернет-магазинов.

На прямой вопрос исследователей «Доверяете ли вы товарам, произведенным в России?», «Да, полностью» ответили 38% россиян. «Смирились с тем, что нет альтернативы» — 27%. 20% рассказали, что познакомились с товарами российских брендов не так давно и пока не составили свое мнение. Еще 15% недовольны качеством российских производителей.

Исследователи спросили «Заметили ли вы, что больше российских товаров появилось в магазинах OZON и Wildberries? «Да, заметили. Особенно после февраля», — ответили 75% потребителей. 25% не обратили внимание на изменения.

На вопрос, что из товаров российского производства вы покупаете и каким производителям доверяете, 25% россиян ответили, что выбирают отечественные продукты. 18% выделили декоративную и уходовую косметику, 17% — товары для детей. Про лекарства упомянули 14% опрошенных, а 11% отметили хозтовары. Только 10% россиян доверяют российским производителям одежды, а 5% — обуви.

По мнению аналитиков сервиса сквозной аналитики Calltouch, предприниматели тестируют новые товары и инструменты продаж в режиме реального времени. Рынок растет, но в последние месяцы темпы роста стали снижаться, потребители «замерли».

Некоторые категории товаров демонстрируют ситуативный рост, например, в стране не хватает спальников, в том числе отечественного производства. Хотя, в течение последнего месяца ситуация стала исправляться. Стабильный рост показывают продукты питания и детские товары отечественного производства.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян нашли замену ушедшим из России брендам.