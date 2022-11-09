Азиатские фармкомпании могут стать основным игроками на российском рынке

Основными бенефициарами фармацевтического рынка России могут стать компании из Азии, в частности из Индии, на фоне снижения активности западных игроков. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование ДРТ (ранее Deloitte).

«Клиенты ДРТ среди индийских фармкомпаний уже проявляли интерес к расширению присутствия в России. В Индии давно развито не только производство готовых лекарственных форм, но и субстанций. Кроме того, индийские производители дженериков получают у западных компаний лицензии на лучших условиях, чем российские, что позволяет продавать препараты по более низким ценам», — отметил партнер ДРТ Олег Березин.

Участники рынка указали, что особенности поставок лекарств в 2022 году серьезно не поменялись, поэтому дефицита на рынке нет. В целом, периодически можно наблюдать небольшие локальные сложности с поставками, но на общие показатели это не влияет. Кроме того, некоторые участники рынка заметили, что пока доли азиатских и местных производителей в числе проданных упаковок не изменились.

Аналитики добавили, что индийские фармкомпании занимали серьезную долю российского рынка в 90-е годы, но со временем уступили западным компаниям, а также местным производителям. Сейчас же компании из Индии находятся в лучшем положении, так как из-за санкций могут поставлять продукцию на российский рынок через другие страны по более высоким ценам. При этом российский фармрынок продолжает идти по пути замещения импорта, увеличивая свои мощности производства.

20 октября финская фармацевтическая компания Orion Pharma опровергла появившуюся в СМИ информацию о своем уходе с рынка России. В Orion Pharma отметили, что работают в обычном режиме и «рассматривают различные варианты продолжения коммерческих операций в России с учетом долгосрочного сотрудничества с локальными партнерами и покупателями и в целом присутствия компании на российском рынке».