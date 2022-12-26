Импортозамещение, рост дискаунтеров и собственных брендов. Что происходит с российским продовольственным рынком

В 2022 году российский продовольственный рынок, который еще с пандемии находится в стрессовом состоянии, столкнулся с новыми проблемами. Это и сложности с импортом и экспортом, и трудности с международными платежами, и санкции, и необходимость срочно импортозаместить пропавшие иностранные товары — не только продукты, но и оборудование, сырье и многое другое. Как рынок справляется с кризисной ситуацией, какие решения принимает продовольственный ретейл в ответ на новые вызовы и с чем ему придется столкнуться в 2023 году, рассказала директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова.

Общие итоги продовольственного рынка в 2022 году

Несмотря на все трудности последних 3 лет, российский продовольственный рынок демонстрирует высокую устойчивость. За редкими исключениями в эти 3 года не было дефицита продуктов питания во время ажиотажных спросов, пищевая промышленность и ретейл быстро адаптировались к новым экономическим условиям. Этот тезис подтверждает то, что инфляция в 2022 году ниже, чем в 2015 году — когда Россия впервые столкнулась с сильным санкционным давлением: ноябрьские 11,98% против 12,5% по итогам 2015 года.

Такая стабильность может быть связана с высокой гибкостью и большим запасом прочности крупных игроков в сегментах пищевой промышленности и ретейла. Сельское хозяйство и пищевая промышленность успешно обеспечивают рынок достаточным предложением. А ретейл, благодаря развитию инфраструктуры, своевременно наращивает запасы и успешно выстраивает сотрудничество с отечественными производителями, чтобы снизить негативные последствия от сокращения импорта на полках магазинов.

По данным Росстата к концу 2021 года доля импортных продуктов питания в продовольственной розничной торговле составляла 25%. А в крупнейших торговых сетях она была и того меньше — 10%, как указали крупные ретейлеры на профильном мероприятии по импортозамещению. С весны, по данным АКОРТ, из магазинов выведено больше 14 тыс. торговых позиций, но из заменили почти столько же новых. К декабрю 98% продовольственного ассортимента на полках — российского производства, при этом нет дефицита ни в одной товарной категории.

Однако у продовольственного сектора в целом остается высокая зависимость от иностранного оборудования, необходимого для производства, а также сырья, материалов, запасных частей. И это одна из главных проблем, вызывающая вопросы относительно дальнейшего развития всего продовольственного сектора как минимум в 2023 году.

Неясно, как пройдет посевная компания в условиях ограничения поставок качественных семян, усложнения международных транзакций, логистики, отвлечения трудовых ресурсов из АПК (агропромышленного комплекса). Нет уверенности в том, что параллельный импорт быстро наберет достаточные обороты для оперативных поставок сырья, материалов, ингредиентов, запасных частей и средств производства и российские компании смогут наладить производство качественных аналогов в необходимых объемах. Российские компании продолжают нуждаться в государственной поддержке, но неясно, будет ли она стабильной и в необходимых объектах.

И кроме этого неизвестен отложенный эффект уже наложенных санкций и потенциально возможных в ближайшей перспективе. Все это — открытые вопросы, на которые должны ответить в первую очередь органы власти и бизнес, и отчасти на них старается ответить ретейл, который вносит большой вклад в продовольственную безопасность и играет значимую роль для продовольственного рынка и его устойчивости.

Как ретейл справляется с новыми вызовами

Ответственные компании, средние и крупные, ограничивают наценки на социально значимые товары и увеличивают инвестиции в промо-акции. По данным наших коллег из Nielsen, в сентябре 2022 года объем инвестиций в промо-акции оказался на 15% выше, чем в том же периоде 2021 года. А недополученные доходы торговых сетей и поставщиков от продажи продуктов питания со скидками в офлайне достигли 76 млрд рублей.

Более того, растет количество и доля дискаунтеров с низкими ценами, потому что они пользуются спросом: по данным Nielsen количество посещений этой ретейл-категории выше, чем у других, — свыше 7 раз в месяц. Для сравнения — в обычные супермаркеты россияне ходят 5 раз в месяц и чаще. А выручка дискаунтеров в 2022 году растет быстрее, чем выручка других ретейлеров.

На наш взгляд, такие решения бизнеса способствует сдерживанию роста цен. По нашим расчетам в регионах с наибольшей концентрацией розничных сетей подорожание продовольственных товаров более медленное. А в целом доля сетевой торговли продовольственными товарами в России в январе-сентябре 2022 года составила 44,9%, что на 1,2 п.п. больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Также на одном из наших круглых столов представители торговли отметили, что ретейл проникает и в производство продуктов питания. Компании развивают собственное производство сельскохозяйственной продукции, собственные торговые марки (СТМ), что стало одним из главных трендов на рынке FMCG. Такие действия помогают ретейлерам наращивать объемы предложения на рынке, увеличивает инвестиции в сельское хозяйство и пищевую промышленность, ускоряет темпы импортозамещения. Собственные торговые марки успешно заменяют ушедшие иностранные бренды.

Кроме этого у торговых сетей есть собственная развитая логистика: свой транспорт, распределительные центры, необходимая сопутствующая инфраструктура. Все это позволяет ретейлу сократить издержки на перевозку товаров, улучшить условия их хранения и снизить объемы пищевых отходов. Более того, развитие инфраструктуры позволяет более эффективно и оперативно распределять продукцию между профицитными и дефицитными регионами.

Проблемы продовольственного ретейла в 2023 году

По нашему мнению, можно выделить четыре главных фактора развития продовольственного рынка в 2023 году: сужение спроса со стороны конечных потребителей, усложнение условий ведения внешнеэкономической деятельности, недостаточно развитая торговая инфраструктура, негативные регуляторные условия торговли продовольственными товарами.

Как показывает аналитика Росстата, спрос в 2022 году падал, и эта тенденция вряд ли изменится в 2023 году. В кризисных нестабильных условиях потребители переключаются на более дешевые товары, потребление сокращается. За январь-сентябрь 2022 года реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7% относительно того же периода 2021 года, а в 3 квартале 2022 года относительно 3 квартала 2021 года — на 3,4%.

Оборот розничной торговли продовольственными товарами в денежном выражении с 2009 по 2021 год вырос более чем в 2,5 раза без учета инфляции. А за 9 месяцев 2022 года он увеличился на 15,6% к аналогичному периоду в 2021 году. При этом в сопоставимых ценах оборот розничной торговли сократился на 0,5%. Но физический оборот розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями относительно 2021 года непрерывно снижается с апреля. С начала 2022 года падение составило 19,4%.

То, что россияне действительно стали потреблять меньше продуктов, показал и опрос ВЦИОМ, проведенный в ноябре: 35% респондентов ответили, что теперь сильнее экономят на еде. Большинство из тех, кто снизил расходы на еду, считают свое материальное положение плохим. Основная причина в том, темпы инфляции превышают темпы роста доходов населения. Как итог, снижение спроса может уменьшить объемы производства продуктов питания и инвестиций в продовольственный сектор.

Далее отечественные компании сталкиваются с ограничениями экспорта в связи с санкциями — это так называемый овер-комплаенс иностранных компаний. Кроме этого сложностей добавляют проблемы с трансграничными транзакциями и международной логистикой. Все это в совокупности может привести к сокращению каналов сбыта, снижению производства и инвестиций.

При этом у российского продовольственного сектора сохраняется зависимость от импорта. И вопрос не только в том, смогут ли российские компании произвести продукты, способные полностью заменить иностранные, но и в том, будут ли эти продукты такого же качества и смогут ли производители и покупатели найти друг друга.

Еще один фактор — недостаточная развитость торговой инфраструктуры, которая касается в первую очередь удаленных территорий Дальнего Востока. Один из ярких примеров: перебои в поставках продуктов на Камчатку в 2021 году, задержки были до 3 месяцев, и создавшийся из-за этого дефицит товаров. Риски перебоев в поставках сохраняются, поэтому важно крайне оперативно развивать внутреннюю транспортную и складскую систему. По оценкам Центра макроэномического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка сейчас 70% имеющихся хранилищ требуют модернизации, мощностей по-прежнему не хватает, и это только один из требующих внимания нюансов в общем логистическом блоке.

Со стороны государства нам приходится периодически наблюдать контрпродуктивные законодательные инициативы. В первую очередь это касается административного ограничения наценок для борьбы с подорожанием продуктов. Законопроект появился в базе данных парламента в марте и касается пока только социально значимых товаров. Он мог вступить в силу в сентябре, но до сих пор находится на рассмотрении. Однако такая инициатива не обеспечивает стабильность цен — мы не раз в этом убеждались ранее. Намного важнее переходить от регулирования или стабилизации к умному управлению ценами, комбинируя четыре стратегии воздействия на цены или на последствия их изменения.

Решения на перспективу

Приоритетным направлением в работе государства, бизнеса и экспертного сообщества на 2023 год должно стать стимулирование дальнейшего развития торговли, в том числе сетевого формата и торговой инфраструктуры. Это требует эффективного взаимодействия государства и участников рынка, построенного на качественной аналитике и данных. Сейчас бизнес уже передает очень много информации о ценах, объемах производства и продаж, расходах и многом другом, и теперь важно сделать эти собранные данные удобным инструментом для всех, включая производителей и ретейлеров.

Для повышения покупательской способности потребителей важно развивать адресную помощь уязвимым слоям населения — ее нужно проработать на федеральном уровне. Например, принятие федерального закона об электронных сертификатах позволяет включить социально значимые продукты питания в список товаров, которые можно оплатить этими сертификатами.

Для упрощения импорта, развития логистической инфраструктуры и обеспечения поставок продовольственных товаров необходим комплекс мер по сокращению времени ожидания ответа таможенных органов по возникающим вопросам, расширению пропускной способности и модернизации пунктов пропуска государственной границы РФ, портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке и Транссибирской железнодорожной магистрали, стимулированию собственного производства транспортных контейнеров.

И кроме этого важно отойти от идеи вмешательства в рыночное ценообразование, потому что ручное ограничение цен и торговых надбавок в долгосрочной перспективе только ухудшает ситуацию. Оно может привести к дефицитам и снижению привлекательности производства и реализации продовольственных товаров.