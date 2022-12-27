«Взлетит до небес». Путин ввел ответные меры на потолок цен на нефть

С 1 февраля 2023 года начнет действовать запрет на поставки российской нефти в страны, использующие потолок цен. Соответствующий указ подписал 27 декабря президент РФ Владимир Путин. В Кремле уверены, что такие ответные меры не нанесут ущерба экономике страны, а цена на нефть, наоборот, может резко пойти вверх. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Владимир Путин ввел запрет на поставки российской нефти импортерам, которые согласились применить инициированный странами Запада ценовой потолок. Ответные меры вступят в силу с 1 февраля и будут действовать до 1 июля.

»<…> Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя», — говорится в президентском указе.

Ранее в Кремле неоднократно предупреждали, что РФ никогда не согласится с уничтожением рыночного ценообразования, а любые «потолки» называли неприемлемыми.

Путин, анонсируя подписание указа, отметил, что в результате цена на нефть может «взлететь до небес».

При этом Россия, по его словам, не получит ущерба в результате ограничения стоимости нефти, а для Запада это станет «дорогой к разрушению мировой энергетики» и «атавизмом колониализма».

Как будет работать указ

Согласно документу, экспорт нефти будет под запретом непосредственно с 1 февраля, а российских нефтепродуктов — «с даты, определяемой правительством РФ, но не ранее чем со дня вступления в силу настоящего указа». Правительство в скором времени должно определиться с дедлайном и принять соответствующие нормативные акты. За президентом остается право разрешить запрещенные поставки специальным решением.

За исполнением запрета будет следить Минэнерго РФ. Ведомство также обязали совместно с Минфином давать официальные разъяснения по вопросам применения запрета.

Ценовой потолок

Как считает вице-премьер Александр Новак, РФ сможет добыть в 2023 году не менее 490-500 млн тонн нефти. И нефть, и нефтепродукты будут востребованы на рынке, несмотря на ограничения, уверен он.

«Не исключаю, что в 2023 году будут риски снижения добычи в определенные периоды. Возможно, на пике мы сократим ее на 7-8%. Однако в целом по году мы добудем не менее 490-500 млн тонн. Но повторюсь, многое будет зависеть от логистики», — сказал он в интервью ТАСС.

Новак добавил, что не понимает, чем Европа сможет заместить российские нефтепродукты. «Посмотрим, какие решения они в итоге примут», — уточнил вице-премьер.

В Москве не исключают также, что некоторые страны ЕС попросят в итоге сделать для них исключение. Даже Берлин и Варшава, которые объявляли, что совсем откажутся от нефти из РФ, затем подали заявку на прокачку на 2023 год.

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков полагает, что в скором времени цены на российскую нефть могут даже вырасти. «Спрос на нефть будет расти. Она будет основой мировой энергетики еще минимум несколько десятилетий. В то же время объем предложения нефти может сократиться, роль в этом процессе могут сыграть недостаточные инвестиции в будущую добычу топлива», — говорит он.

Среди других факторов роста — прекращение распродажи нефти из стратегических резервов США и ослабление ковидных ограничений в Китае.

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко считает, что Россия будет развивать альтернативные маршруты поставок в те страны, которые не поддержали ограничения.

«Остается развивать альтернативные маршруты. Есть крупные потребители углеводородов, которые не поддержали санкции. Например, Индия, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Они для нас являются приоритетными рынками», — говорит Мищенко.

Как считают аналитики, опрошенные РИАМО, цена за баррель нефти в 2023 году не поднимется выше $110.

«С небольшой долей вероятности цены на нефть марки Brent опустятся ниже 75 долларов за баррель, и маловероятно, что поднимутся заметно выше 110 долларов за баррель», — отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

На котировки продолжает влиять геополитика, экономическая рецессия в развитых странах, спрос на энергоносители в Китае и введение предельных цен на нефть. Это означает, что цены не будут опускаться, если спрос задержится как минимум на текущем уровне.