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«Если ничего не произойдет, будет легче». Вице-премьер Белоусов дал прогноз на 2023 год

Белоусов заявил, что в России не получится создать мобилизационную экономику

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Андрей Белоусов принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции «Елка желаний», Москва, 27 декабря 2022 года

Андрей Белоусов принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции «Елка желаний», Москва, 27 декабря 2022 года

Валерий Блинов/РИА Новости
По мнению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, 2023 год для российской экономики будет проще 2022-го. Он полагает, что в следующем году резкого роста ВВП ждать не стоит и показатель будет либо нулевой, либо минус 1%.

Если в 2023 году не произойдет экстраординарных событий, для российской экономики он будет проще, чем 2022-й, считает Белоусов.

«Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022: мы не видим там каких-то фатальных проблем»,

— сказал вице-премьер журналистам на полях саммита АТЭС.

По его мнению, резкого роста российской экономики ждать не стоит – «в следующем году мы 3% [роста ВВП] не сможем показать, скорее всего, будет ниже».

«В этом году мы достаточно устойчиво выходим где-то в районе минус 3%, минус 2,9%, минус 2,8%, примерно. Следующий год, мы считаем, мы можем уложиться в 1% спад», — отметил он.

Также он предположил, что инфляция в РФ в 2023 году будет ниже прогнозируемых в 5,5%.

«В следующем году, скорее всего, у нас в прогнозе стоит где-то 5-6%, 5,5%. Я думаю, что, скорее всего, она будет ниже. Банк России следит за этой ситуацией. И, я думаю, что есть признаки невыполнения показателей по экономическому росту при сохранении дефляционной ситуации. Наверное [ЦБ] пойдет на то, чтобы еще смягчить политику», — сказал Белоусов.

Изначально Банк России после введения первых пакетов западных санкций в связи с проведением спецоперации на Украине прогнозировал обвал российской экономики на 8-9%, Минэкономразвития – на 7,8%. Также ЦБ прогнозирует на 2023 год инфляцию 5-7%. В 2024-2025 г. ожидается возврат к 4%.

Система могла «пойти в разнос»

По мнению Белоусова, у властей есть достаточно рычагов для решения проблем, с которыми сталкивается российская экономика, поэтому необходимости в мобилизации финансовой системы и других институтов нет.

«Мобилизационную экономику нам создавать сейчас в таком плане смысла никакого нет, просто не получится этого сделать. У нас есть достаточно большое количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставили президент и сама жизнь. У нас — это у правительства и в стране», — заявил он.

Однако вице-премьер признался, что у него были опасения в связи с возможной потерей управляемости экономики, когда система могла «пойти в разнос».

«Нам удалось сохранить управляемость…

Были две серьезные точки: март, начало марта особенно, и вторая точка — примерно конец апреля-июнь, этот промежуток. У любой системы есть определенный предел ресурса управляемости, после чего начинаются процессы, когда система начинает действовать исключительно реактивно и, если процессы хаоса продолжают нарастать, то система может пойти вразнос. В марте был момент, когда мне казалось, что мы в этом направлении движемся»,

— сообщил Белоусов.

Он пояснил, что наибольшие опасения были связаны с торговлей и реактивным спросом, когда россияне начали массово снимать наличные деньги, в том числе валюту. Тогда же, по его словам, начались проблемы с логистикой внутри страны.

«В круглосуточном режиме тогда работал Минтранс, штаб в Минтрансе, который вручную перенаправлял логистические потоки вплоть до отдельных судов и фур. В таком же режиме работал Минпромторг, работал вместе с торговлей. В таком же режиме работал Банк России», — добавил он.

Крепкий рубль и зарплаты

По словам Белоусова, российский кабмин обеспокоен медленным восстановлением роста реальных зарплат, это проблему предстоит решать и в следующем году. Белоусов отметил, что «это обратная сторона низкого уровня безработицы». Также, по словам первого вице-премьера, снизился потребительский спрос из-за падения уровня потребительского кредитования – оно «практически свернулось».

Комментирую ситуацию с волатильностью валютного курса, он отметил, что «крепкий рубль свою роль уже сыграл» и российской экономике на данном этапе больше выгоден курс в районе 70-80 рублей за доллар, поскольку «это сказывается на инвестициях».

Снижение курса рубля к доллару и евро началось в декабре и усилилось в середине месяца. С 12 по 16 декабря рубль просел с 62,8 до 64,65 к доллару и с 66,37 до 69,1 к евро. С 19 декабря падение ускорилось – доллар торговался по 65 и 67 руб. Уже 21-го числа доллар стоит 70 руб., а евро — 75. К 26 декабря курс скорректировался до 68 руб. за доллар и 72 руб. за евро. 27 декабря – 70 и 75 рублей соответственно.

Вывод денег и кредитование

Белоусов заявил, что «самый рисковый вид инвестиций, который сейчас есть» — выводить деньги из России, и бизнес, по его словам, это понимает. Он отметил, что ответные ограничения на санкции западных стран вносить контрпродуктивно, поскольку это плохо повлияет на возможности бизнеса, который требует «определенного маневра и ресурсов».

Белоусов подчеркнул, что недавно встречался с Российским союзом промышленников и предпринимателей, и представители РСПП высказывали единую позицию — бизнес просит инструменты инвестиций именно в России.

Также вице-премьер отметил резкое снижение уровня корпоративного кредитования, падение по выдаче составило порядка 30%.

«Это превышает, конечно, все представления о нашем спаде. Это говорит о том, что банки как система кредитовать предприятия пока не начали. Есть отдельные признаки, отдельные направления, прорывы и так далее. Но в целом система эта пока не заработала», — заявил Белоусов.

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