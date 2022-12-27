«Если ничего не произойдет, будет легче». Вице-премьер Белоусов дал прогноз на 2023 год

По мнению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, 2023 год для российской экономики будет проще 2022-го. Он полагает, что в следующем году резкого роста ВВП ждать не стоит и показатель будет либо нулевой, либо минус 1%.

Если в 2023 году не произойдет экстраординарных событий, для российской экономики он будет проще, чем 2022-й, считает Белоусов.

«Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022: мы не видим там каких-то фатальных проблем»,

— сказал вице-премьер журналистам на полях саммита АТЭС.

По его мнению, резкого роста российской экономики ждать не стоит – «в следующем году мы 3% [роста ВВП] не сможем показать, скорее всего, будет ниже».

«В этом году мы достаточно устойчиво выходим где-то в районе минус 3%, минус 2,9%, минус 2,8%, примерно. Следующий год, мы считаем, мы можем уложиться в 1% спад», — отметил он.

Также он предположил, что инфляция в РФ в 2023 году будет ниже прогнозируемых в 5,5%.

«В следующем году, скорее всего, у нас в прогнозе стоит где-то 5-6%, 5,5%. Я думаю, что, скорее всего, она будет ниже. Банк России следит за этой ситуацией. И, я думаю, что есть признаки невыполнения показателей по экономическому росту при сохранении дефляционной ситуации. Наверное [ЦБ] пойдет на то, чтобы еще смягчить политику», — сказал Белоусов.

Изначально Банк России после введения первых пакетов западных санкций в связи с проведением спецоперации на Украине прогнозировал обвал российской экономики на 8-9%, Минэкономразвития – на 7,8%. Также ЦБ прогнозирует на 2023 год инфляцию 5-7%. В 2024-2025 г. ожидается возврат к 4%.

Система могла «пойти в разнос»

По мнению Белоусова, у властей есть достаточно рычагов для решения проблем, с которыми сталкивается российская экономика, поэтому необходимости в мобилизации финансовой системы и других институтов нет.

«Мобилизационную экономику нам создавать сейчас в таком плане смысла никакого нет, просто не получится этого сделать. У нас есть достаточно большое количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставили президент и сама жизнь. У нас — это у правительства и в стране», — заявил он.

Однако вице-премьер признался, что у него были опасения в связи с возможной потерей управляемости экономики, когда система могла «пойти в разнос».

«Нам удалось сохранить управляемость…

Были две серьезные точки: март, начало марта особенно, и вторая точка — примерно конец апреля-июнь, этот промежуток. У любой системы есть определенный предел ресурса управляемости, после чего начинаются процессы, когда система начинает действовать исключительно реактивно и, если процессы хаоса продолжают нарастать, то система может пойти вразнос. В марте был момент, когда мне казалось, что мы в этом направлении движемся»,

— сообщил Белоусов.

Он пояснил, что наибольшие опасения были связаны с торговлей и реактивным спросом, когда россияне начали массово снимать наличные деньги, в том числе валюту. Тогда же, по его словам, начались проблемы с логистикой внутри страны.

«В круглосуточном режиме тогда работал Минтранс, штаб в Минтрансе, который вручную перенаправлял логистические потоки вплоть до отдельных судов и фур. В таком же режиме работал Минпромторг, работал вместе с торговлей. В таком же режиме работал Банк России», — добавил он.

Крепкий рубль и зарплаты

По словам Белоусова, российский кабмин обеспокоен медленным восстановлением роста реальных зарплат, это проблему предстоит решать и в следующем году. Белоусов отметил, что «это обратная сторона низкого уровня безработицы». Также, по словам первого вице-премьера, снизился потребительский спрос из-за падения уровня потребительского кредитования – оно «практически свернулось».

Комментирую ситуацию с волатильностью валютного курса, он отметил, что «крепкий рубль свою роль уже сыграл» и российской экономике на данном этапе больше выгоден курс в районе 70-80 рублей за доллар, поскольку «это сказывается на инвестициях».

Снижение курса рубля к доллару и евро началось в декабре и усилилось в середине месяца. С 12 по 16 декабря рубль просел с 62,8 до 64,65 к доллару и с 66,37 до 69,1 к евро. С 19 декабря падение ускорилось – доллар торговался по 65 и 67 руб. Уже 21-го числа доллар стоит 70 руб., а евро — 75. К 26 декабря курс скорректировался до 68 руб. за доллар и 72 руб. за евро. 27 декабря – 70 и 75 рублей соответственно.

Вывод денег и кредитование

Белоусов заявил, что «самый рисковый вид инвестиций, который сейчас есть» — выводить деньги из России, и бизнес, по его словам, это понимает. Он отметил, что ответные ограничения на санкции западных стран вносить контрпродуктивно, поскольку это плохо повлияет на возможности бизнеса, который требует «определенного маневра и ресурсов».

Белоусов подчеркнул, что недавно встречался с Российским союзом промышленников и предпринимателей, и представители РСПП высказывали единую позицию — бизнес просит инструменты инвестиций именно в России.

Также вице-премьер отметил резкое снижение уровня корпоративного кредитования, падение по выдаче составило порядка 30%.

«Это превышает, конечно, все представления о нашем спаде. Это говорит о том, что банки как система кредитовать предприятия пока не начали. Есть отдельные признаки, отдельные направления, прорывы и так далее. Но в целом система эта пока не заработала», — заявил Белоусов.