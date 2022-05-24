Импортозамещение на максимум: как Россия избавляется от всего зарубежного

В текущей ситуации, когда зарубежные компании уходят с российского рынка и рвутся цепочки поставок, вся ответственность ложится на российских производителей. Как успешно они справятся с этим вызовом, попыталась разобраться «Газета.Ru».

Глава комитета Госдумы по собственности и член партии КПРФ Сергей Гаврилов выступил с предложением форсировать проекты импортозамещения. При этом, в первую очередь, в высокотехнологичных сферах — таких как микроэлектроника, транспорт, авиа и двигателестроение.

А вот ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила пересмотреть программу импортозамещения и форсировать ее выполнение.

«Существует специальная государственная программа импортозамещения. Я считаю, что сейчас она должна быть актуализирована и пересмотрена. Там предлагались слишком плавные темпы импортозамещения. Нам сейчас надо ускоряться, обратить внимание на чувствительные отрасли, понять, где у нас существует острая зависимость и как ее в кратчайшие сроки преодолеть», — цитирует Матвиенко газета «Известия»

Лидер думской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, в свою очередь, в интервью радио «Комсомольская Правда» отметил, что поддерживает инициативу Матвиенко.

«Дело в том, что импортозамещение не может быть одним шагом. Если есть реальное участие страны в глобальном разделении труда и есть доступ международных корпораций на твой рынок, то очень сложно заместить вот так, по щелчку — это делается годами, это делается шаг за шагом. И вот в каком-то смысле слова импортозамещение в промышленности, оно реализовано.

Мы очень много здесь сами варим продукции, шьем, собираем, собираем из деталей и так далее. То есть первая фаза, рыночная экономика, она создана, и она делает качественные продукты и по более-менее приемлемой цене», — отметил Нечаев.

Впрочем, похвастаться какими-то успехами пока что могут не все.

Дмитрий Клеутин, вице-председатель Челябинского областного отделения «Опоры России», обращает внимание на тот факт, что если у нас раньше было добровольное импортозамещение, то сейчас оно принудительное.

«Кто-то либо готов подстраиваться под новую реальность и производить свои продукты, либо нет. На коне будут те предприятия, которые озаботились вопросом импортозамещения задолго до всех последних событий на рынке, связанных с санкциями и всем остальным. Нельзя сказать, что мы во всех направлениях делаем успехи, но наш рынок планомерно и плодотворно идет вперед для того, чтобы заместить импортную продукцию на российском рынке, примеров этому много», — сказал Клеутин, приведя в пример фабрику шнуров из Челябинска, которая не только занимается производством и поставкой шнуров на наш рынок, но и производит оборудование, на котором работает, а это сложные технические изделия.

Также он напомнил о том, что в России есть большое количество поддержки отечественных производителей, которые занимаются импортозамещением.

Например, у партии «Единая Россия» есть программа «Выбирай свое», направленная на то, чтобы понять, какие нужно внести изменения в законодательство, чтобы проще было заниматься производством. Есть программа, которая помогает субсидировать НИОКР и помогает пользоваться наукой при открытии производств, добавил Клеутин. Также существует специальный ресурс для поддержки отечественных предпринимателей «Сделано в России».

«Если, к примеру, говорить о вентиляционной технике, раньше ее очень много импортировали. Сегодня на рынке открываются собственные российские производства, которые не просто взяли и скопировали импортные образцы, а провели исследования по формированию воздушного потока. Сегодня производители понимают, что нельзя просто сделать продукт, который закроет потребность в чем-то, а его нужно произвести лучше, потому что потребители знают, каким должно быть качество и как он должен работать. Мы сегодня озадачены не просто копированием, а улучшением продуктов, которые уходят с рынка», — подчеркнул Дмитрий Клеутин.

О том, как обстоят дела с агропромышленным комплексом, «Газете.Ru» рассказал координатор гражданского проекта «За честные продукты!» Александр Бражко. Он считает, что продуктов и сырья достаточно, но нужно контролировать цены на них.

«Существует доктрина продовольственной безопасности, которой утверждены нормативы по обеспеченности страны основными видами продуктов питания. По определенным группам продуктов и продовольственного сырья мы уже достигли границы, а где-то даже перешли пороговые значения, начав экспортировать сельскохозяйственную продукцию. Речь идет, в первую очередь, о пшенице и других зерновых, где мы сами видим успехи», — рассказал Бражко.

При этом, согласно наблюдениям эксперта, сейчас целые пуды средств атакуют тот или иной сегмент, в том числе, на рынке продовольствия. А «короткие» деньги способны серьезно раскачать ситуацию даже там, где она была стабильна. Например, по производству сахара и подсолнечного масла в нашей стране профицит, но в розничной торговле, начиная с середины февраля, мы наблюдаем спекулятивный рост цен, напомнил Александр Бражко.

«Для того, чтобы цены в магазинах снижались, необходимо, чтобы увеличивалось предложение. А предложение начинает увеличиваться, если есть спрос со стороны торговли. Текущая ситуация открыла серьезные возможности, но для того, чтобы резко увеличилось предложение товаров, государству в лице ФАС России нужно занять активную позицию и оперативно защищать рынок продуктов питания от манипуляций крупных игроков», — считает эксперт.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, пока что не все так гладко обстоит с импортозамещением в легкой промышленности, а именно – в производстве одежды, где Россия зависит от импорта на 90%.

Речь идет о том, что наши предприятия закупают на Западе и в Азии большую часть всего необходимого для пошива (ткани, фурнитуру, производственные линии, технику и комплектующие к ней). Исключение пока что составляет пошив одежды из меха – это сырье у нас свое, но опять-таки, пошив производится преимущественно на иностранном оборудовании и с импортной фурнитурой (нитки, иглы, отделочные материалы, пуговицы, молнии, клепки и так далее).

«Успешным в данном сегменте можно назвать традиционные производства, существующие много десятков лет – «Ивановские ситцы», например, или фабрики по выпуску кружев. Но и там есть технологии или оборудование, которое наши производители заказывают за рубежом. Также активно развиваются отдельные дизайнерские марки, всем известные как внутри страны, так и за границей, такие как бренды Ульяны Сергеенко, Александра Терехова и другие», — рассказал Деев, напомнив также про «Стратегию развития» отрасли до 2035 года, согласно которой Россия будет активно сокращать импортозависимость.