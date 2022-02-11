Веронский вопрос: почему Россия может сыграть решающую роль в энергопереходе

В Москве состоялась выездная сессия Веронского Евразийского форума. Ее участники пришли к выводу, что дипломатию бизнеса и экономики можно считать решающим фактором не только на Евразийском континенте, но и на глобальном уровне, поэтому на нее стоит обратить внимание.

В ходе выездной сессии Веронского Евразийского форума, которая прошла в Торговой промышленной палате, представители российского и итальянского бизнес-сообщества обсудили отношения между странами и поговорили о совместных планах в области энергетики, экологии, а также социальной инфраструктуры. По мнению ряда экспертов, Веронский форум сегодня можно считать реальной альтернативой Давосу с серьезным акцентом на энергетику, как на основу евразийского бизнес-диалога.

Участники сессии сошлись во мнении, что расширение сотрудничества европейского и российского бизнеса может стать эффективным способом достижения устойчивого и инновационного развития континента.

При этом важнейшим направлением международного экономического сотрудничества стран ЕС и России является взаимодействие в сфере энергетики. Значимость этого фактора ощутимо возрастает в условиях энергоперехода и санкционных рисков.

«Пресловутый вирус уже стал частью нашей повседневной жизни. Такой, как, стали, к сожалению, информационная, торговая и санкционная война, которые сопровождают трансформацию мировой геополитической и геоэкономической системы. К сожалению, современный мир, который медленно, но решительно эволюционирует от монополярной геополитической системы к многополярной, стал непредсказуемым, неустойчивым и несбалансированным», — заметил председатель совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико.

По его словам, сейчас мы сталкиваемся с практикой санкций, которая тесно связана с кампаниями по дезинформации и торговыми войнами. И вопреки официальной риторике, этот инструмент направлен не на получение декларируемых политических результатов, а на сдерживание экономического и социального развития стран, которые рассматриваются как конкуренты, либо даже как враги, полагает Фаллико.

«Мы должны двигаться вперед, и искать возможные пути для роста бизнеса и обеспечения развития. И в этом смысле для нас очень важно экономическое взаимодействие с Россией, которая находится в центре континента и связывает Европу и Азию», — подчеркнул спикер.

По мнению Антонио Фаллико, потенциал развития торгово-промышленного и финансового сотрудничества между Россией и Италией очень значителен, но чтобы его развивать, нужно восстановить доверие между Россией и европейскими странами, и в этом отношении экономическая дипломатия играет основополагающую роль.

«Итальянские и европейские компании, которые в своей деятельности стремятся соответствовать критериям ESG и ориентируются на реалистичный, разумный энергопереход, не угрожающий Европе энергетическим голодом, имеют большие возможности для бизнеса в России», — уверен эксперт. Он полагает, что если итальянские компании займут хотя бы десятую часть в таких отраслях, как, например, энергетика, фармацевтика, АПК и так далее, итало-российский обмен и взаимные и прямые инвестиции двух стран могут реально увеличиться на 50%.

Посол Италии в России Джорджио Старче так же считает, что у развития отношений России и Италии есть хорошие перспективы.

«Мы верим в то, что Россию ожидает очень многообещающее будущее, поскольку эта страна обладает колоссальными ресурсами. Италия со своей стороны готова воспользоваться любыми возможностями, предоставленными для того, чтобы развиваться вместе с Россией», — отметил посол.

Он обратил внимание на тот факт, что основой экономики Российской Федерации является добыча ископаемых энергоресурсов, но при этом правительство и бизнес активно ведут работу по предотвращению климатических изменений. Он заметил, что в России формируются довольно амбициозные цели, такие как достижение углеродной нейтральности, развитие альтернативных источников энергии, введение более благоприятного для новых технологий налогового и нормативного регулирования. Джорджио Старче также напомнил о словах Владимира Путина на встрече с представителем основных итальянских компаний о том, что Россия намеревается стать одним из экспортеров новых видов энергии, в частности водородной.

«Эти планы безусловно создают новые возможности для сотрудничества, для реализации совместных проектов. Я, как посол Италии в России, намерен всячески способствовать этому процессу. Мы намерены осуществить целый ряд инициатив, нацеленных на продвижение на российском рынке итальянских предприятий, предлагающих передовые технологии для снижения выбросов. В ближайшем будущем Россия, без сомнения, будет играть фундаментальную роль в области возобновляемых источников энергии и в области энергоперехода», — подчеркнул Старче.

Как заметил Антонио Фаллико, примером эффективного Евразийского сотрудничества может служить деятельность компании «Роснефть», которая успешно развивается на глобальном уровне, от Атлантики до Тихого океана, благодаря внимательному отношению к специфике каждой страны, у которых, разные запросы и разные возможности.

«Это очень известная компания, во всем мире она пользуется заслуженным авторитетом. К тому же, руководитель компании Игорь Сечин является президентом Евразийского экономического форума в Вероне», — заметил Фаллико.

Во время обсуждения проблемы энергоперехода участники сессии пришли к мнению, что осуществлять переход необходимо постепенно, без резкого отказа от традиционной энергетики. Эксперты привели в пример проект компании «Роснефть» «Восток Ойл», который показывает, что добывать ископаемые можно без вреда для экологии.

«Восток-Ойл» — это уникальный, самый перспективный проект в мировой нефтегазовой отрасли с минимальным углеродным следом. Процесс энергоперехода должен быть разумным и продуманным. Человечество будет нуждаться в ископаемых энергоносителях как минимум в ближайшие 20-30 лет. Игнорировать эту реальность нельзя. К тому же, руководитель компании Игорь Сечин является президентом Евразийского экономического форума в Вероне», – сказал Фаллико.

В значительной степени последняя цифра объясняется ростом поставок нефти и газа в Италию в прошлом году по сравнению с 2020 годом.

Для того, чтобы работать на всем этом пространстве, нужно учитывать специфику каждой страны, у различных государств, безусловно, разные запросы и разные возможности, считает Антонио Фаллико.

«Я не думаю, что какая-либо сторона света, Европа ли, Америка ли, юго-восточная Азия ли, сможет в обозримом будущем жить без углеводородов. Другое дело, что мы переживаем период трансформирмации и нам надо бережно относится к нашим ресурсам, развивать низкоуглеродные проекты, которые оказывают минимальное влияние на экологию и климат», – подчеркнул генеральный директор, ПАО «Энел Россия» Стефан Звигенцев.

В то время в мире существовала фактическая монополия Давосского экономического форума, который характеризует однополярное видение мира, бизнеса и геополитики», — подчеркнул Фаллико, предупредив, что в противном случае может возникнуть жесточайший дефицит, и для выработки электроэнергии многим странам придется снова использовать уголь.

По мнению генерального директора ПАО «Энел Россия» Стефана Звигенцева, совсем отказаться от углеводородов и вовсе вряд ли представляется возможным.

«Я не думаю, что какая-либо страна света, Европа ли, Америка ли, юго-восточная Азия ли, сможет в обозримом будущем жить без углеводородов. Другое дело, что надо постепенно трансформировать и бережно относиться к нашим ресурсам и к вытекающим из этого последствиям по экологии и климату», — резюмировал эксперт.