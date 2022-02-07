Невостребованная услуга. Western Union отказывается от переводов по России

Отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат. Американская система денежных переводов решила закрыть внутрироссийские направления из-за их низкой востребованности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Система денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России. Об этом компания сообщила в письме, направленном банкам-партнерам, пишет РБК в понедельник, 7 февраля.

Отмечается, что такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», — пояснил представитель компании.

Отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат.

Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России». Кроме того, с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тыс. руб. Сейчас в зависимости от соблюдения разных условий сумма предельного перевода в день колеблется от 50 тыс. руб. до $7,5 тыс. (570 тыс. руб. по текущему курсу).

Переводы за границу и по России

По итогам 11 месяцев прошлого года, как указали в ЦБ, физлица отправили из России через системы денежных переводов $7,8 млрд. В этой статистике учитываются системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и «Почта России».

На рынке внутрироссийских переводов доминируют банки, в частности Сбербанк. По данным регулятора, за девять месяцев 2021 года в стране было совершено в целом 8,5 млрд переводов на 42,5 трлн руб. Банки традиционно обнуляют комиссии за переводы с карты на карту внутри кредитной организации, а Система быстрых платежей, которую ЦБ запустил в 2019 году, позволяет совершать такие переводы и между разными банками по номеру телефона без комиссии (на суммы до 100 тыс. руб. в месяц).

У Western Union тариф за переводы в банковские отделения составляет от 100 до 1000 руб., а сбор за перевод во все страны, за исключением Украины, — от 49 руб. Комиссия за перевод на карту или банковский счет — нулевая.

Будет ли расти курс рубля

Следят за курсом рубля 36% россиян, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». 15% переживают, 20% — не переживают из-за колебаний курса. При этом говорят, что изменения отечественной валюты не влияют на их жизнь 28% опрошенных. 59% признают такое влияние, 22% считают его слабым, 38% — сильным.

43% респондентов считают, что курс рубля в большей степени зависит от действий властей, 35% — что от обстоятельств, на которые власти повлиять не могут. 42% опрошенных полагают, что российские власти должны способствовать повышению курса рубля, 24% — что его следует удерживать неизменным, 5% думают, что власти должны способствовать понижению курса отечественной валюты.

Считают, что курс рубля в ближайшее время будет расти, 18% россиян, снижение «предсказывают» 27%, отсутствие изменений — 25%.