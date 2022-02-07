Американская компания Western Union через два месяца закроет внутрироссийские переводы

С 1 апреля 2022 года система денежных переводов Western Union прекратит проводить внутренние операции по России. Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, в направленном компанией банкам-партнерам письме указывается, что решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке.

Отмечается, что международные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

Представитель американской компании Western Union рассказал РБК, что «компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов». Он не уточнил, какой объем переводов совершался внутри Российской Федерации, сославшись на то, что Western Union не раскрывает такие данные.

Отмечается, что отправить перевод внутри России через систему Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат.

Отправители, оформившие перевод до 31 марта в случае, если он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России». С 24 марта произойдет понижение лимита внутренних переводов до пяти тыс. руб.

Ранее сообщалось, что США могут запретить ввоз в Россию телефонов, компьютеров и холодильников.