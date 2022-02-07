Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Чехия не планирует направлять военных на Украину 01:52
В Оттаве объявлено чрезвычайное положение из-за протестов 01:51
Байден оценил отношения России и Китая 01:46
Комментатор финала ЧЕ по мини-футболу назвал причины поражения сборной России 01:45
Финский эксперт назвал возможные причины провала Клебо в скиатлоне на Играх-2022 01:33
На юге Мексики перевернулся автобус, погибли восемь человек 01:26
Стал известен победитель Кубка Африки по футболу 01:18
В Белоруссии оценили возможность нападения России на Украину 01:10
В США заявили о подготовке к возможному наплыву беженцев с Украины 01:05
В Челябинске бродячая собака покусала семилетнего ребенка 01:03

Американская компания Western Union через два месяца закроет внутрироссийские переводы

РБК: Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить внутренние операции по России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»

С 1 апреля 2022 года система денежных переводов Western Union прекратит проводить внутренние операции по России. Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, в направленном компанией банкам-партнерам письме указывается, что решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке.

Отмечается, что международные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

Представитель американской компании Western Union рассказал РБК, что «компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов». Он не уточнил, какой объем переводов совершался внутри Российской Федерации, сославшись на то, что Western Union не раскрывает такие данные.

Отмечается, что отправить перевод внутри России через систему Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат.

Отправители, оформившие перевод до 31 марта в случае, если он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России». С 24 марта произойдет понижение лимита внутренних переводов до пяти тыс. руб.

Ранее сообщалось, что США могут запретить ввоз в Россию телефонов, компьютеров и холодильников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть