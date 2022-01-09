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США могут запретить ввоз в Россию телефонов, компьютеров и холодильников

NYT: США планируют запретить экспорт в Россию всей электроники из-за Украины

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Илья Наймушин/Reuters

Минторг США может запретить экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику, в случае нападения России на Украину. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что ограничения коснуться телефонов, компьютеров, холодильников, посудомоечных машин и другой электроники, в том числе произведенную в Европе, Южной Корее и других зарубежных странах.

По данным издания, Вашингтон также рассматривает санкции против крупнейших российских финансовых институтов, полагающихся на международные денежные переводы, ограничения на российские истребители, системы ПВО и противоспутниковой обороны и космические системы, а также санкции на инновационные технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность ограничить поставки смартфонов в Россию. Это может стать ответной мерой в случае «агрессивных действий» в отношении Украины. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, такие санкции маловероятны: такие ограничения могут не быть эффективными, кроме того, самим американцам это еще и экономически невыгодно. Но если Вашингтон все же пойдет на эту меру, это затронет не только iPhone, но и другие смартфоны, поскольку в них используются американские технологии.

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