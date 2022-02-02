Налог с биткоинов: выгодна ли России легализация криптовалют

Центробанк в январе предложил запретить практически все операции с криптовалютами в России, объяснив это высокими рисками. Минфин же в ответ заявил, что вместо полного запрета можно установить правила для крипторынка. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что Россия может пойти по более мягкому пути, и за счет криптовалюты значительно пополнить бюджет.

Использование криптовалют в России в январе оказалось под угрозой после того, как Центробанк 20 января предложил запретить практически все операции с ними. Регулятор объяснил это тем, что цифровые активы несут в себе серьезные риски – например, граждане могут потерять свои накопления, а злоумышленники могут использовать их в том числе и для финансирования терроризма.

Однако Минфин тогда не согласился с жесткой позицией ЦБ. Вместо этого министерство предложило отрегулировать этот рынок, а не вводить полный запрет.

Некоторые другие страны сейчас также пытаются зарегулировать криптовалютный рынок. Например, операции с ними попали под запрет в Китае, что привело к оттоку майнеров. Однако есть примеры, когда власти шли на некоторые уступки. Например, в Индии ранее обсуждались жесткие меры по регулированию криптовалют, но на днях местный минфин решил установить налог в размере 30% на прибыль от операций с ними. За счет этого цифровые активы по сути попадут в легальное поле.

«Газета.Ru» решила спросить экспертов, какой сценарий наиболее вероятен для России: полный запрет криптовалют или регулирование этого рынка, а также сколько налогов теоретически может получить бюджет.

Запретить криптовалюты или извлечь выгоду?

Россия может пойти по пути регулирования рынка криптовалют, а не полного запрета, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Они отметили, что цифровые активы могут быть выгодны для российского бюджета.

Согласно данным сервиса для законной работы с цифровыми валютами BitNalog, потенциальная сумма налоговых поступлений только за 2021 год может составить до 200 млрд руб., сообщила GR-директор Binance в СНГ Ольга Гончарова.

«С точки зрения наполняемости бюджета запрещать ничего не нужно, нужно контролировать. Именно такое предложение и исходит от Минфина», — заявил аналитик ФГ «Финам» Максим Пухов.

К тому же с технической точки зрения, даже при условии согласования сотрудничества с иностранными регуляторами, реализовать процесс контроля на практике крайне проблематично, добавил эксперт.

Полный запрет криптовалют также не нужен России, поскольку она потеряет перспективы в области развития технологий блокчейна. «А это технологии будущего – не только на финансовом рынке, но и в целом ряде отраслей и разработок (бигдата, деятельность различных платформ и т.п.), — добавила финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Сейчас во всем мире разрабатываются какие-то решения по регулированию рынка криптовалют, отметила Ольга Гончарова из Binance. Например, международная организация FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) выпустила руководство по регулированию криптовалютных организаций, где были прописаны меры против отмывания денег, содействия терроризму и т.д.

Также эксперт напомнила о законодательстве MICA (Markets in crypto assets), которое действует в Европе. «Оно тоже является достаточно прорывным и делает из Европы некую криптогавань, лицензируя деятельность отдельных криптоплощадок и делая их правила игры более прозрачными», — пояснила Ольга Гончарова.

Как можно собирать налоги и какие проблемы могут возникнуть

Если Россия пойдет по регуляторному сценарию, то под налогооблажение, вероятно, попадут как сами операции с криптовалютами, так и оборудование для майнинга — в силу высокого потребления электроэнергии, рассказала финансовый эксперт Светлана Самойлова. Компании, инвестирующие на криптовалютном рынке, должны будут получить лицензию и работать в легальном поле, открывая свои доходы и финансовые потоки, добавила она.

Оценить количество криптоинвесторов в России сейчас сложно — в этом и заключается проблема полулегального статуса цифровых активов, говорит финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь. На начало 2022 года, по официальной статистике, на российском фондовом рынке насчитывалось 17 млн человек, а в акции было вложено 532 млрд рублей. По некоторым оценкам, число криптоинвесторов примерное такое же, как и игроков на классической бирже.

«Сейчас говорят о том, что в России 17 млн криптоинвесторов, а вложено в крипту 16,5 трлн рублей. Это выглядит крайне натянуто, так как участников криптовалютного рынка очевидно меньше, да и в большей части они представляют собой небольших инвесторов, которые оперируют довольно скромными суммами», — добавил Чэнь Лиминь.

Доходы майнеров, по словам эксперта, оценить несколько проще: они зарабатывают около $1,5 млрд в год только на биткоине. «Так что ставка в 20% принесет бюджету минимум $300 млн», — сказал Чэнь Лиминь.

По отношению к криптовалютам можно было бы применять действующие ставки для операций с ценными бумагами, считает Максим Пухов из «Финам». По его мнению, это логичная мера, поскольку добросовестные инвесторы используют криптовалюту как альтернативу фондовому рынку. Но на практике это реализовать может быть проблематично, говорит эксперт.

«Причина в том, что фондовый рынок давно зарегулирован. Каждая сделка, как биржевая, так и внебиржевая, находится под контролем регулятора. Доведение информации до регулятора возложено на брокерские компании, имеющие соответствующие лицензии. Поэтому не составляет особого труда контролировать правильность уплаты налогов. В криптоиндустрии все по-иному. Ни биржи, ни участники криптовалютного рынка не имеют лицензий регулятора и не отчитываются перед ним», — пояснил Пухов.

Он добавил, что сначала должны быть решены организационные вопросы по регулированию криптовалютного рынка, лицензированию его участников. И только после этого переходить к налогообложению.