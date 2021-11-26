Минтруд предложит новый инструмент в оценке бедности в стране

Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает возможность изменения подхода к оценке финансового благополучия россиян. В частности, предлагается ввести новый статистический инструмент — понятие «граница бедности», привязанное к общей инфляции. При этом базой для расчета мер соцподдержки останется прожиточный минимум.

В России могут ввести новую оценку бедности. Эту возможность сейчас рассматривает Минтруд, рассказали газете «Известия» два близких к ведомству источника. Потенциально новый показатель, как ожидается, будет привязан к общему уровню инфляции.

Инструмент оценки благосостояния граждан будет называться «граница бедности». Предполагается, что ее будут рассчитывать по следующей формуле: умножение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 г. («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период.

Как уточнили источники, использовать понятие «граница бедности» планируется исключительно для оценки уровня нуждаемости граждан, то есть в статистических целях. Соответственно, оно не будет основанием для распределения мер соцподдержки и льгот — главным критерием этого по-прежнему останется прожиточный минимум.

По сути, «граница бедности» представляется как показатель, который будет дополнять прожиточный минимум и рассчитываться ежеквартально.

«Коммерсантъ» в свою очередь сообщает, что соответствующую инициативу Минтруд внесет на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии, представят проект 26 ноября на заседании. В пресс-службе Минтруда пояснили изданию, что проект комбинированного подсчета малоимущих в стране, в частности, позволит оценивать показатель бедности в динамике и будет исключить ситуацию, когда измеряемый уровень бедности в стране растет по мере роста экономики и медианного дохода.

«У нас есть целевой индикатор по сокращению уровня бедности в два раза к 2030 году по сравнению с 2017-м. Но если мы переходим на расчет ПМ в привязке к медианному доходу, очень сложно его достичь. Потому что растет экономика, растут доходы, растет медиана, качество линии бедности улучшается, но резкого сокращения не происходит», — оценила проект проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

В России бедными считаются те граждане, которые находятся за «чертой бедности», то есть их доходы ниже прожиточного минимума. На 2022 год правительством, напомним, уже утвержден ПМ — он составит 11950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей.

Причем в конце прошлого года методика расчета прожиточного минимума изменилась. Теперь его рассчитывают исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Величина устанавливается на календарный год и определяется в размере 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за предыдущий. По такому же принципу теперь рассчитывают минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

За первое полугодие 2021-го за чертой бедности в России оказались 19,1 млн человек, уровень бедности держится на 13,1%.

Кроме того, в октябре стало известно, что Росстат также занимается исследованием на тему изменения оценки финансового состояния россиян. Согласно ему, с 2022-го в наблюдении за доходами населения планируется применять лонгитюдный метод. Иными словами, на протяжении длительного периода следить за благосостоянием одних и тех же домохозяйств, их будут определять выборочно. Вместе с этим при оценки финансового состояния ряда категорий населения — многодетных семей, пожилых — теперь планируют учитывать инвестиционные и биржевые активы, а также социальную помощь в натуральном виде.