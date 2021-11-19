Путин поручил увеличить прожиточный минимум на 1001 рубль

Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить прожиточный минимум на следующий год больше, чем планировалось ранее. Он объяснил решение скачком инфляции. Вместе с прожиточным минимумом вырастет и привязанный к нему размер МРОТ. По оценкам властей, увеличение МРОТ повлияет на зарплаты примерно трех миллионов россиян.

Путин дал соответствующее поручение во время совещания по социальным вопросам. Сейчас в бюджет заложено повышение прожиточного минимума в 2022 году на 2,5%. Однако, по мнению президента, этого уже недостаточно.

«Такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — пояснил он.

По прогнозу Банка России, в конце года инфляция будет находиться в диапазоне от 7,4 до 7,9 процента. В сентябре она уже побила пятилетний рекорд — с такой скоростью цены в стране не росли с 2016 года.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Рост инфляции заметен не только в России, в еврозоне октябрьский скачок инфляции стал максимальным с июля 2008 года, а потребительские цены выросли на 4,1% в годовом выражении.

На фоне высокого уровня инфляции в России Путин поручил индексировать прожиточный минимум не на 2,5%, а на 8,6%. Таким образом, в 2022 году в целом по стране на душу населения он увеличится до 12 654 рублей в месяц, это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 793 рублей, для пенсионеров — 10 882 рублей, детей — 12 274 рублей.

На сегодняшний день прожиточный минимум в России установлен на уровне 11 653 руб. Для трудоспособного населения эта сумма составляет 12 702 руб., для детей — 11 303 руб., для пенсионеров — 10 022 руб.

К размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия. Соответственно, они тоже вырастут, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям. Кроме того, меньше прожиточного минимума не может быть минимальный размер оплаты труда (МРОТ), так что увеличат и его. В будущем году его поднимут на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей (ранее предполагалось, что МРОТ в 2022 году вырастет на 825 рублей). Таким образом, в 2022 году размер МРОТ составит 13 890 рублей. Объем МРОТ в свою очередь влияет на расчет больничного листа и является минимальной планкой для установления заработных плат.

Текущий МРОТ в России равен 12 792 руб.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение МРОТ и прожиточного минимума коснутся порядка 16 миллионов россиян. «Повышение МРОТ также затронет заработные платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики», — уточнила она.

Основные траты, связанные с поручением Путина, придутся на федеральный бюджет, часть необходимых сумм возьмут из внебюджетных фондов. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков уточнил, что на повышение МРОТ и прожиточного минимума из бюджета направят около 30 млрд рублей.

Как уточнил Путин, в ближайшие дни он внесет в Думу необходимые поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.

С 1 января этого года в России иначе рассчитывают МРОТ и прожиточный минимум. Прежде прожиточный минимум устанавливали, исходя из стоимости потребительской корзины (минимальный набор продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимый человеку) плюс обязательные платежи и сборы. Раз в квартал стоимость потребительской корзины обновляли, а с ним и прожиточный минимум.

По новым правилам, прожиточный минимум устанавливают на основе медианного дохода населения. Это уровень, выше которого доходы у 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже. Далее, от этого числа, на основе медианной зарплаты высчитывается МРОТ. Процентное соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития страны. В законе отдельно указано, что значение МРОТ не может уменьшиться по отношению к предыдущему году.

Как отмечала Голикова, благодаря новой методике расчета минимальный размер оплаты труда в этом году впервые превысил прожиточный минимум трудоспособного населения. В то же время, изменения мешают оценить, как в России меняется уровень бедности по сравнению с предыдущими годами. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума не получится корректно сравнить с ранними периодами.

В июле Путин назвал бедность в России одной из главных проблем страны. В 2020 году, по данным Росстата, за чертой бедности находились 17,8% россиян. В первом квартале текущего года доля людей, живущих за чертой бедности, составила 14,3% (21,1 млн человек). Во втором она понизилась до 12,1% населения, что эквивалентно 17,8 млн человек. Это минимальный уровень с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения.