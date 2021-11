Новак назвал объективной цену на нефть в размере $80

Переговоры министров ОПЕК+ в четверг завершились без сюрпризов. Cтраны альянса сохранили приверженность плану увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) и в декабре, передает ТАСС.

Решение поддержали все участники переговоров, состоявшихся 4 ноября. Это означает, что план по восстановлению добычи нефти, действующий с августа, продолжит работать как минимум до конца 2021 года.

Переизбыток предложения…

ОПЕК+ считает, что на рынке нефти уже в I квартале 2022-го может возникнуть переизбыток предложения.

«Поэтому решение сохранить темпы восстановления добычи в декабре оправданно», — указал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на пресс-конференции по итогам встречи. По его словам, балансировка рынка на фоне новых волн пандемии может занять всю первую половину следующего года.

США и ОПЕК на разных уровнях контактировали и обсуждали политику на рынке нефти в условиях высоких цен – об этом сообщил, в свою очередь, министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман.

«Только подумайте, ОПЕК+ в декабре, январе и феврале прибавит более миллиона баррелей на рынок.

Этого уже будет достаточно, чтобы покрыть спрос», — отметил он.

…и рост спроса

На этом фоне вице-премьер России Александр Новак заявил, что рост спроса на нефть в 2021 году может составить 5-6 млн б/с.

Текущая цена нефти в районе $80 за баррель объективно отражает ситуацию на рынке, сказал он.

«Сегодня мы видим восстановление ситуации на рынке. Дальше посмотрим, что будет в декабре - январе», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Он добавил, что на рынке есть ряд неопределенностей, которые могут сыграть на понижение цены нефти — все будет зависеть от ситуации в конце 2021 года — начале 2022 года.

«Здесь много факторов, играющих на повышение цены, многие неопределенности, которые могут снизить цену. Все будет зависеть от той ситуации, которая будет развиваться в течение ноября - декабря 2021 года и I квартала 2022 года. Мы сейчас наблюдаем распространение дельта-штамма, это негативный фактор, во многих странах вводятся ограничительные меры», — добавил Новак.

Страны ОПЕК+ договорились обсудить ситуацию на рынке нефти и скоординировать план действий на январь в ходе встречи, назначенной на 1 декабря, проинформировал вице-премьер РФ.

Первая реакция рынков

После заседания ОПЕК+ стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на $0,1 на лондонской бирже ICE (по данным на 19.00 мск 4 ноября) – до $81,8 за баррель.

Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в декабре на нью-йоркской товарной бирже составила $80,4 за баррель, что на 0,4% ниже показателей окончания торгов предыдущего дня.

Поддержка рубля

По оценкам экспертов, решение ОПЕК+ окажет «умеренно позитивное» влияние на цены на нефть и акции нефтяных компаний. «Высокие цены на нефть позитивны для российской экономики, бюджета и национальной валюты. В условиях смягчения напряженности в отношениях с западным миром дорогая нефть может поддержать рост рубля на 3–5% до конца года», — считает Игорь Галактионов из «БКС Мир инвестиций».

Скорее всего, сохранение текущих темпов увеличения добычи уже заложено в нефтяные котировки, полагает Андрей Маслов из «Финама». «На этом фоне мы ожидаем, что цены на нефть в ближайшее время могут подобраться к отметке в $90 за баррель, однако закрепление выше этой отметки выглядит маловероятно. Скорее всего, черное золото останется в коридоре $82-86 за баррель», — рассказал он.

По мнению директора компании «Единый Брокер» Артема Арзамасцева, наблюдаемый с прошлой недели рост курса доллара к российскому рублю завершится. «А в перспективе ближайшего месяца можно прогнозировать дальнейшее укрепление рубля с таргетом 68 рублей за один доллар», — полагает он.

Что такое ОПЕК и ОПЕК+

ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) – это международная организация стран-экспортеров нефти. Она была основана в 1960 году по итогам конференции в Багдаде — для контроля за объемами добычи нефти. Сначала соглашение подписали Венесуэла, Иран, Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия. Потом к ним присоединились и другие страны, некоторые впоследствии приостанавливали свое членство.

На данный момент членами ОПЕК являются 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Кувейт, Конго, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, и Экваториальная Гвинея.

Сама организация определяет свои задачи так: «Цель ОПЕК – координировать и унифицировать нефтяную политику между странами-членами организации, чтобы обеспечить справедливые и стабильные цены для производителей нефти; эффективные, экономически обоснованные и регулярные поставки нефти странам-потребителям; и справедливую прибыль для тех, кто инвестирует в отрасль».

Россия не является членом ОПЕК, но входит в другой неофициальный формат – ОПЕК+, который появился в 2016 году. Он возник на фоне недовольства частью нефтедобывающих стран ценами на мировом рынке. В это объединение также входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан. США, которые также являются крупной нефтедобывающей страной, в ОПЕК+ также не входят – из-за антикартельного законодательства.

Каждая страна получает свою квоту на нефтедобычу, которой она должна придерживаться. Объем этих квот может регулироваться в зависимости от ситуации на рынке. Например, если цены на нефть в мире падают, то страны договариваются снизить добычу, чтобы предложение сократилось и стоимость сырья повысилась. Так, после обвала цен на нефть в апреле 2020 года страны-нефтедобытчики договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн б/с.

18 июля 2021 года страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа, чтобы восстановить объемы производства. Действие самого соглашения действует до конца 2022 года.