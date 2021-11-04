В ОПЕК+ поддержали решение увеличить добычу нефти в декабре

Министры стран ОПЕК+ поддержали увеличение добычи нефти в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки, сообщает CNBC.

Страны альянса единогласно поддержали план по сохранению роста добычи, а это означает, что действующий с августа план по наращиванию объемов добычи нефти продолжит работать и в декабре.

В конце октября стоимость нефти американской марки WTI поднялась выше $85 за баррель впервые с октября 2014 года.

Ранее американский лидер Джо Байден на климатическом саммите в Глазго обвинил Россию и ОПЕК+ в повышении цен на нефть. По его словам, отказ ОПЕК+ от увеличения добычи сырой нефти не лучшим образом влияет на рабочий класс Америки.

По данным агентства Bloomberg, активную кампанию «за закрытыми дверями» ведут США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти.