Как Китай за счет России экономит на доставке в Европу

Китай отправляет все больше товаров в Европу через транспортные сети России, и нагрузка продолжает расти. В РЖД отмечают увеличение транзита почти на 50% с начала года. Крупнейший оператор контейнерных перевозок «Трансконтейнер» заявил, что сети не справляются с возросшей нагрузкой. А логистические компании фиксируют задержки в поставках. Приведет ли ситуация к товарному коллапсу — разбиралась «Газета.Ru».

Российские транспортные сети не могут справиться с возросшей нагрузкой, возникшей из-за того, что Китай решил отправлять больше товаров по железнодорожным и автомобильным маршрутам. На такой шаг китайские поставщики идут из-за желания сэкономить: доставка грузов морским путем дорожает.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе РЖД, основной прирост грузовых перевозок сейчас приходится на маршрут Китай – Европа – Китай. За девять месяцев 2021 года объем транзита составил более 569 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, рост на 47%). В целом по итогам года в компании ожидают рекордных показателей по контейнерным перевозкам: 1 млн ДФЭ.

В РЖД объяснили это тем, что морские перевозки подорожали. «Ситуация на рынке морских перевозок крайне волатильна, ставки фрахта продолжают обновлять рекорды, во многих случаях увеличились и сроки доставки – из-за судов, простаивающих в очередях к портам», — отметили в компании.

Справляются ли сети с нагрузкой

Сейчас транспортные сети уже перегружены, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе «Трансконтейнера» (крупнейший российский оператор железнодорожных контейнерных перевозок, входит в группу компаний «Дело»).

«На сегодняшний день сети не справляются с возросшей нагрузкой, сроки доставки в связи с этим увеличились. Тем не менее, несмотря на предельную нагрузку на инфраструктуру, перевозка по железнодорожным маршрутам все равно быстрее, чем через Deep Sea»,

— сообщили в компании.

В связи с этим увеличивается и стоимость перевозок, добавили в «Трансконтейнере», при этом перевозки по железной дороге «остаются более привлекательными по цене, чем по морю». «Например, транспортировка груза по Deep Sea Шанхай-Германия стоит $14-15 тыс., эта же перевозка по железной дороге обходится грузоотправителям ориентировочно на 20% дешевле», — уточнили там.

В РЖД при этом заявили, что с их стороны «никаких задержек и препятствий в перевозках транзитных контейнеров нет». Перевозки по железной дороге – «это предсказуемый сервис», говорят в компании.

Как отметили в РЖД, тарифы остаются неизменными, и даже с учетом стоимости сопутствующих услуг доставка получается более выгодной. «Если в начале года стоимость доставки грузов в контейнерах по железной дороге между Азией и Европой была вдвое ниже, чем морем, то сейчас разница достигла трех с половиной раз», — сообщили в пресс-службе РЖД.

В свою очередь руководитель отдела интермодальных перевозок транспортно-логистической компании Itella в России Юлия Никитина сообщила «Газете.Ru», что и с железнодорожными перевозками есть сложности: это касается поиска порожнего оборудования, наличия мест на поездах, прохождения границы. Задержки поставок тоже бывают, говорит Никитина.

«Определенно ощущается нарастающее напряжение из-за приближающихся Рождества и Нового года, которое в ноябре традиционно достигнет своего пика. Задержки в поставках есть, и возникают они по причине постоянно меняющегося расписания выхода поездов и дефицита свободных мест», — рассказала Юлия Никитина.

Часть заказчиков по этой причине выбирают более дорогую доставку: автомобильную или воздушную, добавила она. При этом с грузовым автотранспортом ситуация тоже непредсказуемая, отмечает Никитина.

«Большая часть поставок следует с выгрузкой на промежуточный склад на российско-китайской границе, после чего загрузку российской машины можно ждать до месяца, так как на данный момент из-за нехватки квот на въезд наблюдаются очереди»,

— рассказала она.

По ее словам, простой грузовиков оплачивают клиенты, что увеличивает стоимость перевозки. В случае с дорогими товарами это некритично, но у дешевой продукции может значительно вырасти себестоимость, добавила она.

В транспортной группе компаний AsstrA сообщили, что со своей стороны пока не наблюдают существенных задержек при железнодорожных перевозках именно в России. Однако там подчеркнули, что в Европе ситуация иная: поскольку все поезда, которые идут из Китая в ЕС, проходят несколько «бутылочных горлышек», больше всего проблем наблюдается именно там.

«К примеру, польские железнодорожные терминалы сейчас не в состоянии обрабатывать приходящие контейнеры. Даже поезда с госзаказами могут стоять неделями на белорусской стороне, ожидая перехода»,

— рассказал руководитель отдела железнодорожных перевозок регионов ЕС и Китай AsstrA Владислав Мартин.

Так, по его данным, несколько поездов с товарами стоят в Белоруссии уже около 40-50 дней.

«Основные сложности кроются в загруженности терминалов и дисбалансе импорта и экспорта в торговых отношениях ЕС и Китая», — говорит Мартин.

«Все погранпереходы перегружены и улучшение будет только тогда, когда объемы упадут, то есть при возвращении ставок морского фрахта на более адекватный уровень. В таком случае спрос на железнодорожные отправки несколько снизится», — отметил он.

Пресс-служба транспортной группы FESCO на момент сдачи материала не ответила на вопросы «Газеты.Ru» о возможных проблемах с поставками и подорожании перевозок.

Есть ли проблемы у онлайн-магазинов

В пресс-службе AliExpress «Газете.Ru» сообщили, что бросили дополнительные силы на усиление логистики в преддверии большой распродажи 11 ноября, поэтому помимо железнодорожного транспорта используют также авто- и авиа-доставку.

«Нагрузка на коммерческие грузовые отправления не влияет на регулярную доставку заказов наших пользователей», — отметили в компании.

В Wildberries отметили, что поставку товаров в распределительные центры онлайн-ретейлера продавцы осуществляют самостоятельно. При этом сейчас есть небольшой дефицит популярных моделей техники и электроники, сказали в пресс-службе. Однако нехватку там объяснили также высоким спросом на новинки и общим недостатком чипов и микросхем на производствах по всему миру.

Пресс-служба Ozon на момент сдачи материала не ответила на вопрос «Газеты.Ru».