Потери «Газпрома» в 2022 году от контракта с Белоруссией составят как минимум $1,5-2 млрд

При желании Россия могла бы перейти на рыночные цены при заключении газовых контрактов с Белоруссией. Однако с учетом политической конъюнктуры, Москва гарантирует Минску самую низкую в Европе стоимость сырья. Почему Россия не может продавать Белоруссии газ по более выгодным спотовым ценам объяснили эксперты в беседе с «Газетой.Ru».

До конца текущего года Минск намерен подписать новый долгосрочный договор с «Газпромом» на поставки газа. При этом стоимость сырья, как ожидается, вновь станет самой низкой среди европейских партнеров российского энергетического монополиста — $128,5 за тысячу кубометров.

Мастерская игра в ожидания

С учетом имеющихся у России политических и экономических рычагов давления Москва могла бы заставить играть Белоруссию по своим энергетическим правилам. Однако во взаимоотношениях двух государств настолько плотно переплетаются противоположные интересы, что добиться какого-либо компромисса будет невероятно трудно, сошлись во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Так, по словам политолога Павла Салина, президент Белоруссии Александр Лукашенко представляет собой уникальный пример политика, который в настоящее время способен переиграть «Газпром». Более того, текущее политическое лавирование между Западом и Востоком позволяет Лукашенко регулярно извлекать выгоду в энергетических вопросах, включая перепродажу нефтепродуктов в европейские страны.

«Низкие цены на газ продавливает не Москва, а Лукашенко. И как грамотный торговец он мастерски торгует ожиданиями. При этом получает неплохие экономические бонусы от перепродажи дешевых российских энергоресурсов, включая нефтепродукты — сырой и переработанной нефти. Речь здесь может идти не только о европейских соседях вроде Польши, но и относительно далекой Венесуэле»,

— подчеркнул эксперт.

В то же время, по мнению Салина, в сложившихся обстоятельствах России будет трудно добиться от Лукашенко конкретных шагов по выполнению «дорожной карты» в рамках создания Союзного государства.

«Цели Москвы — получить от Лукашенко ускоренные темпы интеграции. Белоруссия хотя бы на словах является последним наиболее близким союзником России», — объяснил политолог.

С ним оказался солидарен и декан Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. По его мнению, потенциальный риск ссоры с одним из немногих оставшихся союзников не позволяет Москве переходить на рыночные цены в энергетических отношениях с Минском.

«Москва не переходит на рыночные цены в газовых отношениях с Белоруссией из-за неготовности терять своего союзника и ставить под угрозу полумифическую идею Единого государства. Лукашенко это прекрасно понимает и сейчас, по сути, снова манипулирует в своих собственных интересах», — заключил Шатилов.

Сколько заработает Белоруссия на дешевом топливе?

В условиях самых низких цен на российский газ среди всех европейских партнеров «Газпрома» Белоруссия активно использует дешевое топливо для создания конкурентоспособных товаров вроде азотных и калийных минеральных удобрений. Международные же санкции не сказываются на объемах выручки белорусских предприятий ввиду экспортной ориентированности на страны Ближнего Востока и Латинской Америки, считают эксперты.

Так, по словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, Минск ежегодно зарабатывает миллиарды евро на разнице в топливной стоимости. В свою очередь, «Газпром» рискует потерять уже в следующем году от дешевого контракта как минимум $1,5-2 млрд.

«От дешевого российского газа в Белоруссии остро зависит еще одно госпредприятие «Гродно Азот», которое получает ежегодно более 1 млрд кубометров газа. Оно производит и экспортирует различные минеральные азотные удобрения. Здесь уже речь идет о сотнях миллионов евро. Общая же выручка ежегодно составляет порядка 1 млрд евро», — объяснил аналитик.

В то же время, острое желание Минска о создании единого с Россией энергетического пространства в обозримой перспективе может привести к еще более низким ценам на природный углеводород. Дело в том, что Белоруссия хочет получать топливо от Москвы по одной цене со Смоленской областью, стоимость топлива для которого составляет всего $60 за тысячу кубометров. При таком раскладе, считает Кондратьев, «Газпром» будет ежегодно терять еще $1,2 млрд, Минск же, напротив, сможет заработать около $2,2 млрд.

«Газпром» будет всячески препятствовать единому ценообразованию по примеру Смоленской области. В противном же случае это будет означать большие потери», — резюмировал Кондратьев.

Реэкспорт нефтепродуктов и электроэнергии

Другим источником прибыли Белоруссии остается перепродажа нефтепродуктов, включая пропан и бутан. Минск является крупным перевалочным пунктом для поставок российских поставок СУГ в европейском направлении. Основными же импортерами выступают Польша и Германия. Однако по этому направлению прибыль Белоруссии остается относительно небольшой, составляя в среднем порядка $2 с транзитной тонны.

После введения США и странами ЕС санкций против Минска, «Белстат» прекратил публикацию данных по целому ряду секторов экономики, включая всю нефтегазовую отрасль. Однако из официальных данных за прошлый год следует, что производство СУГ (сжиженного углеводородного газа) в Белоруссии составило 399 тыс. тонн, а потребление – всего 135 тыс. тонн. В то же время импорт, по данным «Белстата», составил 18 тыс. тонн, тогда как только по российским данным из Москвы в Минск было поставлено 70 тыс. тонн. Получается, что как минимум 52 тыс. тонн СУГ было направлено из Белоруссии в третьи страны, объяснили аналитики.

Еще одним источником заработка Белоруссии от покупки дешевого российского газа является реэкспорт электроэнергии, произведенной из топлива «Газпрома». Далее углеводороды направляются в страны Балтии, на Украину и в Польшу. Однако объемы энергетического реэкспорта остаются небольшими, что мешает Минску извлекать значительную пользу, подчеркнул Сергей Кондратьев.

«Из дешевого топлива «Газпрома» производится электроэнергия, которую Белоруссия продает в страны Балтии и на Украину, экспортирует в Польшу. Речь идет о нескольких десятках миллионов евро», — заключил эксперт.

Болезненная зависимость Минска

Белорусская экономика за последние десятилетия плотно подсела на дешевый российский газ, цена за который, согласно последним долгосрочным контрактам Минска с Москвой, была в 2-3 раза ниже стоимости топлива для европейских партнеров «Газпрома». Переход же на рыночные цены в условиях заточенности крупнейших белорусских предприятий на бюджетные варианты поставок сводит на нет потенциальное желание российского монополиста перейти в отношениях с Белоруссией на спотовую привязку, подчеркнул директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«В перспективе возможно создание единого экономического пространства между Белоруссией и Россией, поэтому повысить цены на газ у «Газпрома» в ближайшее время не получится, как бы он этого ни хотел. Напротив, в рамках этого проекта белорусы будут пытаться его понизить»,

— объяснил аналитик.

С ним выразил солидарность и Сергей Кондратьев, который особое внимание уделил потенциальному риску банкротства таких крупных предприятий, как «Гродно Азот» и «БелЭнерго». В сложившихся условиях белорусские власти сделают все возможное, чтобы сохранить поступления дешевого российского газа на территорию страны.

«Та же «БелЭнерго» критически зависит от дешевой стоимости российского газа. Его ежегодная выручка составляет несколько миллиардов евро. Вся продукция «БелЭнерго» идет на внутренний рынок. Они продают газ конечным потребителям по гораздо более низкой цене, чем рыночные европейские аналоги», — подчеркнул Кондратьев.

Эксперт также добавил, что за последние годы российский газ стал для всего народного хозяйства Белоруссии экономическим донором. Дальнейшее же повышение цен на газ при такой острой зависимости от продукции «Газпрома» не оставляет обеим сторонам иного выхода, кроме как вновь заключить долгосрочный контракт на условиях Минска.