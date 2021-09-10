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Бизнес

«Северный поток — 2» достроили. В Европе винят Берлин, Киев обещает бороться

«Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»
Строительство «Северного потока — 2» официально завершено. Теперь Россия ожидает решения регулятора ФРГ, чтобы в самое ближайшее время начать поставки газа через новый трубопровод на европейский рынок. В Европе же не все довольны окончанием проекта: в Польше заявили, что СП-2 является непростительной ошибкой Германии, обвинив ФРГ в эгоизме. Украина же обещает бороться с российским газопроводом даже после того, как он заработает.

Строительство завершено

Трубопровод «Северный поток — 2» официально достроен — полностью. Об этом на утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» доложил председатель правления Алексей Миллер, говорится в сообщении компании в Telegram.

Строительство подводного газопровода началось в 2016 году. Его общая протяженность составляет 1 200 км. Две нитки трубопровода проходят от балтийского побережья России до северо-востока Германии по тому же маршруту, что и «Северный поток — 1», и входят в территориальные воды России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. Общая мощность газопровода — 55 млрд куб. м в год.

Ожидается, что «Северный поток — 2» удвоит экспорт природного газа из России в Германию. Кроме того, маршрут СП-2 вместе с существующим трубопроводом «Северный поток» удвоит годовую экспортную мощность до 110 млрд кубических метров — это примерно половина от общего объема ежегодного экспорта российского газа в Европу.

Когда запустят СП-2

На этой неделе оператор проекта Nord Stream 2 AG отчитался об укладке последней трубы. По прогнозам компании, эксплуатировать новый трубопровод можно будет начать до конца нынешнего года. «Газпром» ожидает, что в 2021-м через трубопровод может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.

По сведениям Bloomberg, поставлять газ по первой нитке СП-2 планируется начать уже 1 октября. Вторую ветку задействуют, предварительно, к 1 декабря.

Со слов официальных лиц, Россия рассчитывает начать коммерческие поставки газа в Германию в самое ближайшее время. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что сроки поставок зависят от позиции регулятора ФРГ.

Реакция

«Северный поток — 2» вызывает спорную реакцию на мировой арене. В 2019-м, напомним, строительство проекта фактически было заморожено после введения санкций США против швейцарской компании-партнера Allseas. Тем не менее после избрания Джо Байдена президентом Соединенных Штатов новый глава американского государства заблокировал новый пакет санкций, которые перед своим уходом утвердил его предшественник Дональд Трамп. Впоследствии Вашингтон и Берлин заключили сделку, одобрив завершение стройки.

Несмотря на это, США и ряд стран Европы продолжают считать СП-2 крайне политизированным проектом, что категорически отвергает Россия. Главное противоречие заключается в том, что маршрут «Северного потока — 2» позволяет обходить трубопроводную инфраструктуру Украины и тем самым лишает эту страну транзитных сборов на сумму около €1 млрд в год, что, как считает Киев, снимает ключевой сдерживающий фактор «российской агрессии». Вашингтон же даже после сделки с Берлином не изменил своего мнения и называет СП-2 геополитическим оружием РФ, направленным против Украины. Москва рассматривает трубопровод исключительно как коммерческий проект.

На новости о завершении строительства СП-2 последовала негативная реакция. Бывший премьер-министр Польши и лидер польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск выразил мнение, что «Северный поток — 2» является огромной ошибкой Германии. Российский трубопровод противоречит интерес Евросоюза и, в частности, Украине и Польше, утверждает бывший председатель Европейского совета, отмечая, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговорах с ним якобы неоднократно говорила, что СП-2 — «плохо для ЕС».

«Я считаю, что это непростительная ошибка с очень серьезными последствиями. Ошибка, вытекающая из эгоистичной политики немецких интересов», — заявил Туск телеканалу TVN24.

По мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, завершение СП-2 свидетельствует о геополитической победе России.

«Проект был достроен, несмотря на негативное отношение к нему со стороны Еврокомиссии, ряда европейских стран и США. Помогла последовательная позиция Германии — Берлин, как и Москва, всегда подчеркивал, что трубопровод является коммерческим, а не политическим проектом», — приводит слова специалиста ТАСС.

Позиция Украины по ситуации не меняется. Как заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров, «Украина продолжит бороться против «Северного потока 2» даже после начала поставок газа».

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала всех, кто противодействовал строительству СП-2, «прекратить чинить препятствия этому важному проекту», поскольку, по ее мнению, введению в эксплуатацию трубопровода уже ничего не помешает. Она считает, что теперь стороны должны договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве.

«Рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст же заметил, что поставки вряд ли начнутся с начала октября. Для запуска СП-2 необходимо получить некоторые разрешения.

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