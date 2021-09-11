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Политика

Нужны санкции США. Как Украина собирается блокировать «Северный поток — 2»

Глава «Нафтогаза» Витренко считает возможным не дать запустить СП-2

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Global Look Press
На Украине считают, что смогут заблокировать работу только что достроенного «Северного потока — 2». Для этого, как предполагают в «Нефтогазе», нужны санкции США, которые якобы должны заставить европейских партнеров не покупать у России газ. Вместе с тем в Верховной раде наоборот призвали вести переговоры с Россией и дали понять, что украинцев обманывают, пытаясь выдать за действительность, что страна закупает топливо не у РФ, а у Европы, причем тратя на эту схему дополнительные средства из бюджета.

Накануне «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2», начать его использовать планируется уже в течение 2021 года. Украина продолжает считать проект политизированным и прямо называет геополитическим оружием России, такого же мнения придерживаются и США. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Вашингтон заявил, что российский газ — «самый грязный в мире», объяснив это выбросом метана в процессе добычи, а также якобы коррупцией, манипуляциями и шантажом со стороны Москвы. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров же 10 сентября подтвердил, что «Украина продолжит бороться против «Северного потока 2» даже после начала поставок газа».

Сегодня же в «Нафтогазе Украины» предположили, что вариант заблокировать работу «Северного потока — 2» есть. Например, если Соединенные Штаты введут новые санкции.

«Мы считаем, что тогда европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом, он не будет работать», — сказал глава компании Юрий Витренко на форуме YES Brainstorming в Киеве, где готовность США реагировать, если РФ заблокирует транзит газа через Украину, подтвердил советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштайн.

Закончить строительство СП-2 стало возможным как раз после того, как президент США Джо Байден отменил введение нового пакета санкций, подготовленного еще администрацией Дональда Трампа. Соединенные Штаты заключили соглашение с Германией, обязуясь применить ответные меры, если РФ будет использовать газопровод как инструмент давления. По неофициальной версии, американская сторона не стала препятствовать завершению «Северного потока — 2», чтобы сохранить отношения с ФРГ.

В то же время на Украине есть иное мнение по газовому вопросу. Народный депутат Верховной рады Анна Скороход считает, что стране необходимо вести переговоры с Россией о закупках газа. Она подчеркнула, что Украина работает по механизму виртуального реверса, фактически отбирая газ из транзитного потока, который идет из России в Европу.

Нардеп объяснила, что от этого газ, который получает Украина, не перестает быть российским. При этом страна только переплачивает за него.

«Мы покупаем российский газ у той же Словакии. На самом деле, это российский газ. Мы просто доплачиваем за транзит «туда-назад» дополнительные деньги. Это программа «лох плюс». Я считаю, что однозначно надо вести переговоры по этому вопросу, а уже исходя из того, какие будут условия, будем понимать, стоит ли договариваться [с Россией]», — заявила Схороход в эфире телеканала «Наш».

Говоря о перспективах украинской «трубы» после введения в эксплуатацию «Северного потока — 2», Схороход подчеркнула, что у Украины достаточно своих залежей газа, но гринфилды (молодые месторождения) необходимо развивать. Этого не происходит, поскольку добычей газа в стране занимается лишь одна компания, причем с не самыми лучшими показателями.

«Украина является второй страной Европы по залежам газа. К нам готовы зайти и канадцы, и Европа, и американцы для того, чтобы разрабатывать месторождения. Но если вы попадете на комиссию, которая распределяет эти гринфилды.. Кстати, туда входят депутаты Рады. Вы увидите, что все лицензии выигрывает одна компания — УкрГазВидобування. Она тратит на себя миллиарды бюджетных денег, при этом добыча газа у них падает. Это вопрос, который нужно решать», — считает она.

В то же время, несмотря на нежелание нынешнего украинского правительства закупать газ у России (прямые поставки прекратились в 2015 году, поскольку Киев считает, что это угрожает их национальной безопасности), других вариантов Украина не реализует. Неоднократно со стороны официальных лиц звучали идеи, что Украина, например, может стать газовым хабом в Европе, частично блокировать «Северный поток — 2» по примеру газопровода OPAL, закупать газ из Азербайджана, а также собрать европейский консорциум с целью надавить на РФ. Все это, по мнению специалистов в газовой отрасли, выглядит сомнительно и малоэффективно, так как при любых доступных раскладах закупаемый газ все равно будет российским.

Важной темой для обсуждения в этой связи является и сумма, по которой Украина сейчас закупает газ формально у европейских партнеров, но фактически у России. Анна Схороход привела пример газовых отношений РФ и Белоруссии, который предусматривают, что Москва не стала для Минска индексировать цены, и для Белоруссии в 2022 году российское «голубое» топливо будет стоит составит $128,5 за тысячу кубометров. Для сравнения, средние расценки на европейском рынке — $650 за тысячу кубов.

Гарантирует продление транзита российского газа, который, между прочим, ежегодно приносит Украине порядка €1 млрд, лишь продление договора с «Газпромом» после 2024 года. Такие обязательства на себя взяла ФРГ, договариваясь с США о достройке «Северного потока — 2». Российская сторона заявляла о готовности переподписать соглашение о транзите, но поясняла, что объемы прокачки газа будут зависеть от экономической целесообразности.

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