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Бизнес

«Закрывают глаза на нарушения»: почему в России запретят стройки в заповедниках

Ущерб от незаконной вырубки леса в ООПТ России составил 1 млрд руб. в 2020 году

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Константин Чалабов/РИА «Новости»
Капитальное строительство и вырубка леса в заповедниках и особо охраняемых зонах национальных парков попадут под запрет, заявил глава Минприроды Александр Козлов. Изменять их границы также будет нельзя. Экологи отмечают, что в России природные зоны формально уже защищены, но на деле есть еще много проблем. Насколько масштабны нарушения, какие национальные парки страдают больше всего – в материале «Газеты.Ru».

Минприроды в 2020 году зафиксировало более 50 случаев незаконной вырубки леса на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения, сообщили «Газете.Ru» в ведомстве. Общий объем вырубленной с нарушениями древесины составил около 24 тыс. кубометров.

«Нарушения природоохранного законодательства зафиксированы на территориях следующих национальных парков: «Шорский», «Тункинский», «Припышминские боры», «Марий Чодра», «Смоленское поозерье», «Чаваш Вармане». Сумма ущерба, причиненного ООПТ федерального значения, составила порядка 1 млрд руб.», — отметили в пресс-службе ведомства.

По всем выявленным фактам нарушения природоохранного законодательства направлены заявления в органы министерства внутренних дел соответствующих территорий о проведении следственных действий и привлечении к ответственности лиц, виновных в причинении ущерба, добавили в Миприроды.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в России запретят капитальное строительство, вырубку леса и создание биосферных полигонов (на них сейчас разрешено, например, капстроительство) на территории заповедников и ООПТ.

«На территории всех заповедников будет запрещено строить капитальные объекты, рубить лес и создавать биосферные полигоны. В отношении заповедных и особо охраняемых зон национальных парков будут действовать аналогичные запреты, в том числе запрет на изменение границ этих зон», — сказал министр на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он также отметил, что эти изменения учтут при разработке концепции развития горного кластера в Сочи, который ранее вызвал тревогу экологов. Козлов добавил, что, разрешая какую-либо социально-экономическую деятельность в природоохранных зонах, власти будут учитывать ее рекреационную емкость.

Между тем в Минприроде «Газете.Ru» уточнили, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу внести изменения в законодательство, которые будут направлены на усиление правового режима природных заповедников. В частности, это касается запрета на вырубку лесных насаждений и капительное строительство. Действующая редакция ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» «прямого запрета на создание объектов капитального строительства на территориях государственных природных заповедников не содержит», пояснили в ведомстве.

Ситуация с застройкой нацпарков

Формально особо охраняемые зоны национальных парков и так защищены от застройки ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаил Крейндлин. Но есть ряд проблем. Например, пока не запрещено менять границы особо охраняемых зон.

Так, в Сочинском национальном парке в 2015 году изменили зонирование, чтобы у «Розы Хутор» была возможность реализовывать курортные проекты. Подобная история происходит и сейчас с концепцией горного кластера в Сочи. «Газпром» и «Роза Хутор» планируют расширение своих курортов. Один из участков – так называемый Грушевый хребет – относится к зоне освоения «Газпрома». Компания, однако, утверждает, что никакого капитального строительства не будет, рассказал представитель Greenpeace.

С заповедниками примерно та же история, отметил он. Проблемы возникают с той же туристической инфраструктурой, которую в настоящее время активно пытаются развивать, в том числе и в заповедных зонах.

Например, прямо сейчас Минприроды проводит общественные обсуждения нового положения о Кавказском заповеднике. Еще в марте там был выделен биосферный полигон, на территории которого можно строить туристические объекты.

«Минприроды написало, что на части этих территорий допускается строительство спортивных объектов, гостиниц и так далее, что мы считаем категорически недопустимым. Это позиция не только наша, но и ЮНЕСКО», — подчеркнул Крейндлин.

Вырубить, что плохо лежит

Что же касается вырубки лесов, то все зависит от положения конкретной природной зоны. Все равно есть те же выборочные санитарные рубки, отметил эколог. При этом он считает, что на незаконную вырубку приходится только примерно 20%. Реальный ущерб, в том числе от официальных вырубок, гораздо больше.

Формально заготовка древесины в таких зонах действительно запрещена, подтвердил «Газете.Ru» директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов. Но недобросовестные лесозаготовители нередко идут на уловки и обходят законодательство, отметил он.

«В частности, под видом санитарных рубок (когда должны вырубаться заболевшие деревья) и рубок ухода (вырубка деревьев, пострадавших от ветровалов, пожаров и др.) заготавливается высококачественная древесина. Некоторые специалисты считают, что и лесные пожары могут устраивать заинтересованные лесозаготовители. При низовом пожаре деревья не погибают, древесина не портится, а заготовка ее происходит по низкой ставке оплаты», — пояснил эксперт.

По словам Сафонова, при рубках и другой хозяйственной деятельности в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) самый большой ущерб наносится экосистемам (нарушение нерестовых рек и гибель рыбы), биоразнообразию (уничтожение краснокнижных видов растений и животных, воздействие на популяцию), природным ландшафтам (открытая добыча угля оставляет «лунные пейзажи», которые не восстанавливаются многие десятилетия). Также происходит загрязнение территорий. Так, при добыче золота используются опасные химические вещества, которые попадают в водоемы.

В качестве примера Георгий Сафонов привел строительство дороги и жилого района в пригороде Южно-Сахалинска, где растут краснокнижные виды растений, решение суда о запрете хозяйственной деятельности там не было выполнено. Также на угольном разрезе «Южный» в Кузбассе тяжелая техника воздействует на краснокнижные растения, при том что были протесты со стороны общественности. Во многих регионах России вырубают леса на территории ООПТ для прокладки дорог, нефте- и газопроводов.

«Власти федерального и регионального уровней порой идут «навстречу» бизнесу и выдают разрешения на хозяйственную деятельность в ООПТ или просто закрывают глаза на нарушения», — подчеркнул Сафонов.

По его словам, бенефициарами часто оказываются строительные компании и риелторы, реализующие проекты в непосредственной близости и на территории природных зон, транспортные и нефтегазовые компании: они экономят, прокладывают дорогу и трубопроводы через ООПТ, а не в обход них.

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