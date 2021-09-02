Экологи предупредили об опасности гниющих лесов для климата

Гниющие в лесах деревья создают углеродные выбросы, которые могут сказаться на изменении климата, предупреждает международная группа ученых в сотрудничестве со специалистами Мюнхенского технического университета. Детали сообщаются в статье в журнале Nature.

Более 30 исследовательских групп со всего мира на три года разместили свыше 140 образцов разных пород древесины в 55 лесах по всему миру. Половина образцов находилась в специальных клетках, чтобы не допустить взаимодействия с насекомыми.

Разлагающийся валежник ежегодно выбрасывает в атмосферу 11 млрд тонн углерода, подсчитали исследователи — больше, чем образуется от сжигания ископаемого топлива. И скорость разложения сильно зависит от климата и воздействия насекомых. Чем ближе образцы находились к тропикам, тем быстрее разлагались, теряя почти по 30% массы за год. В более холодных регионах средняя потеря массы составила всего 6,3%.

На скорость разложения также сильно влияла активность насекомых — она обуславливала до трети выбросов углерода. По мере изменения климата, насекомых, скорее всего, будет становиться все больше. Это приведет к увеличению выбросов углерода и, соответственно, подстегнет климатические изменения.

Всего на сегодняшний день валежник хранит в себе около 73 млрд тонн углерода, и этот запас ежегодно пополняется. Высвобождение углерода может ускориться из-за изменений климата, предупреждают ученые. Учитывая, что основная часть процессов разложения дерева приходится на тропики, рост выбросов может оказаться взрывным.

Исследователи подчеркивают, что избавиться от гниющих деревьев тоже нельзя. Во-первых, если сейчас сжечь весь валежник, это само по себе создаст огромное количество выбросов — в восемь раз больше, чем от сжигания ископаемого топлива. Если использовать валежник как биотопливо, это приведет к тому, что содержащийся в нем углерод будет выделяться быстрее, чем при гниении. Кроме того, валежник — среда обитания многих видов микробов, насекомых, мелких зверьков и птиц, и его уничтожение лишит их дома.

Пока не найден способ ограничить выбросы, ученые рекомендуют учитывать роль разложения валежника и активности насекомых в климатических прогнозах.