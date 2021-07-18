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Почти половина россиян готова к переходу на сокращенную рабочую неделю

Более трети россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Онлайн-сервисы по поиску работы провели за последние месяцы несколько опросов о том, хотели ли бы россияне перейти на четырехдневную рабочую неделю. По данным последнего исследования, 44% респондентов ответили, что согласны на введение такого режима на постоянной основе, а 34% сказали, что отказываются от таких изменений, поскольку боятся потерять часть дохода.

Более 30% опрошенных россиян не поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели, так как опасаются возможного сокращения доходов. Опрос проводился в рамках исследования онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, пишет РИА «Новости».

В исследовании, которое проходило с конца июня и до середины июля, приняли участие тысяча работодателей и 1,6 тыс. сотрудников из всех округов страны. Как отмечает агентство, в рамках одного из опросов специалисты разговаривали с респондентами из 328 населенных пунктов о том, хотели бы они, чтобы власти страны ввели четырехдневную рабочую неделю.

Оказалось, что 44% россиян поддерживают эту идею. «Против выступают 34% опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов», — отмечается в сообщении к исследованию.

Для сравнения: в апреле текущего года процентное соотношение немного отличается: «за» и «против» введения четырехдневной рабочей недели выступили по 39%. Два года назад — в июне 2019 года — 49% россиян считали, что это правильная мера, а 31% россиян ответил, что не хотел бы введения сокращенной недели.

63% из ныне опрошенных полагают, что справились бы со своими обязанностями за четыре рабочих дня, а не за пять, но каждый четвертый не уверен в своих силах. Такие ответы специалисты получили во время опроса тысячи экономически активных россиян из 295 населенных пунктов в период с 9 по 13 июля.

Другой опрос компании показал, что 76% опрошенных компаний не думали о том, чтобы переходить на четырехдневную рабочую неделю. «Еще 12% работодателей признались, что думали об этом, но сочли переход на такой режим работы недопустимым», — говорится в исследовании. Отмечается, что только в 1% компаний введен такой режим работы.

Несколькими днями ранее подобный опрос провел сервис «Работа.ру». В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса по всей стране.

«Больше половины опрошенных (58%) считают, что в летний период нужно ввести четырехдневную рабочую неделю. Однако 42% респондентов хотят оставить прежнее количество рабочих дней летом», — указали специалисты.

Около 7 из 10 опрошенных считают, что временное сокращение рабочей недели позитивно скажется на работоспособности сотрудников в будущем. Не согласны с ними лишь 5% респондентов. Четверть опрошенных полагают, что это не повлияет на работоспособность.

Чаще всего о четырехдневной рабочей неделе говорит председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В конце апреля он вновь поднял эту тему, обратив внимание, что на такую систему можно было бы переходить постепенно, внедряя ее в некоторых регионах.

По его словам, в этом направлении движется ряд стран, которые считаются передовыми с точки зрения законодательства о труде и развитости экономических отношений.

«У нас сейчас идет автоматизация, роботизация, все равно будут высвобождаться те или иные позиции. Сокращенная рабочая неделя позволит избежать в ряде случаев безработицы, это на самом деле очень важно. Так что, мне кажется, эта идея перспективная», — отметил Медведев.

Он считает, что дополнительный выходной позволит сотрудникам компаний больше уделять времени себе и семьям.

«В некоторых компаниях сокращается продолжительность рабочего дня в пятницу. Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний — сокращать на час, на два, на три», — предложил он.

В то же время он подчеркнул, что при переходе на четырехдневку не должна уменьшаться зарплата сотрудников. «Пять дней, четыре дня, три дня — неважно, зарплата по трудовому договору должна остаться прежней», — заявил Медведев. Кроме того, не должна падать производительность труда.

В свою очередь глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков отметил, что в контексте этой идеи стоило бы обговорить сокращение рабочих часов.

Спустя месяц после заявления Медведева, в Минтруде сказали, что не видят четких предпосылок к переходу на сокращенную рабочую неделю.

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