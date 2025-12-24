Видео: пять автомобилей с москвичами разбились в серьезном ДТП

В Москве на видео сняли разбитые автомобили после жесткой аварии

В Москве пять автомобилей разбились в аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«На перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая столкнулись несколько автомобилей. Один автомобиль из участников ДТП вылетел на газон, сбив стелу с названием района», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят автомобили, которые получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты бамперы и капоты, а их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на месте столкновения собрались люди.

До этого во Владивостоке на улице Сахалинской неизвестные на автомобиле без государственных номеров похитили человека. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин насильно сажают человека в автомобиль. На записи также слышно, как приморец кричит и зовет на помощь. По данным канала, нарушители увезли человека в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что в Москве после взрыва ввели усиленное патрулирование.