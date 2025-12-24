Россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей

Расходы россиян на покупку новых легковых автомобилей в ноябре 2025 года уменьшились на 20% по сравнению с октябрем этого же года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат».

«В конце осени россияне потратили на покупку новых машин 452,6 млрд рублей, что на 21,5% выше уровня годичной давности (372,4 млрд рублей - в ноябре 2024 года). Но при этом показатель оказывается на 20,3% меньше, чем месяцем ранее (568 млрд рублей - в октябре 2025 года)», — говорится в сообщении.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

