Автоэксперт объяснил, как проверить качество незамерзайки

Автоэксперт Шапарин: незамерзайка при заморозке не должна кристаллизоваться
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Для проверки качества стеклоомывающей незамерзающей жидкости можно заморозить ее небольшое количество, хорошее средство не будет кристаллизоваться. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«В настоящее время в России легально продается незамерзающая жидкость для стекол на основе изопропилового спирта. Однако ее главный недостаток – крайне резкий и стойкий запах, который плохо выветривается и может вызывать головную боль даже после непродолжительного нахождения в салоне. Это делает такую жидкость некомфортной в использовании», — отметил эксперт.

По его словам, метиловый спирт (метанол) не используется в российском производстве незамерзайки из-за токсичности, этиловый — из-за высокой стоимости, обусловленной государственным регулированием цен на этанол. При этом первый вариант наиболее дешевый и не имеет запаха.

Шапарин отметил, что водителям приходится выбирать между легальной, но неприятно пахнущей жидкостью на изопропиле (от 500 рублей за 5 л), и нелегальной, но дешевой и без запаха — на метаноле (около 200 рублей за 5 л). Эксперт добавил, что состав последней незамерзайки обычно не соответствует указанному на этикетке.

Специалисты Роскачества до этого сообщили, что незамерзающая жидкость влияет на безопасность поездки, поэтому при ее выборе нужно внимательно изучать состав и другую информацию. Эксперты объяснили, что в основе качественной и легальной незамерзайки должны быть изопропиловый спирт и дистиллированная вода..

Ранее автолюбителям рассказали, можно ли разбавлять незамерзайку водой.

