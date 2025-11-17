Автолюбителям рассказали, можно ли разбавлять незамерзайку водой

Частое утверждение, что незамерзающую жидкость нельзя разбавлять водой, — ошибочно. Делать это не только можно, но и выгодно, сообщил РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Он напомнил, что незамерзайка — это водный раствор спирта: этилового, метилового или изопропилового.

«Я, например, никогда не заливаю на температуру -30. Я -30 покупаю, развожу еще двумя долями воды и получаю вместо 5 литров -30, 15 литров -10. Уже можно по чуть-чуть доливать какую-то минусовую жидкость, чтобы все это не замерзло, когда вдруг неожиданно грянет ночью минус», — поделился специалист.

Представители Роскачества и Росстандарта до этого рассказали, как подготовить автомобиль к зимнему путешествию.

По словам экспертов, в машине в зимнее время должны быть провода для прикуривания, буксировочный трос и автомобильная лопата. Помимо этого, нужно иметь аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет и докатку, которая отличается меньшим диаметром и толщиной по сравнению со штатным колесом.

