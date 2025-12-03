Россиянам рассказали, как выбрать безопасную незамерзайку

Эксперты Роскачества: в составе незамерзающей жидкости не должно быть метанола

Незамерзающая жидкость влияет на безопасность поездки, поэтому при ее выборе нужно внимательно изучать состав и другую информацию, указанную на упаковке. Об этом Life рассказали специалисты Роскачества.

Эксперты объяснили, что в основе качественной и легальной незамерзайки должны быть изопропиловый спирт и дистиллированная вода. Также иногда в составе используется этиловый спирт, но из-за акциза стоимость такого средства значительно выше. При этом метанол в составе незамерзающей жидкости строго запрещен, добавили в Роскачестве.

При выборе средства специалисты порекомендовали внимательно изучать маркировку. По их словам, на упаковке должна быть указана информация о производителе, полный состав с видом спирта, адрес производства, меры предосторожности и температурный режим применения.

Помимо этого, качественная незамерзайка должна соответствовать климату региона, а также не иметь резкого химического запаха. Также средство не должно густеть или замерзать при температуре, которая выше заявленной.

В Роскачестве предупредили и об опасности чрезмерно дешевой жидкости, особенно, если она продается в несанкционированных точках. Подобные продукты, этикетки которых плохо напечатаны, нередко оказываются контрафактными. Низкокачественная незамерзайка может не справиться со своей основной задачей, а также повредить резиновые элементы стеклоочистителей и лакокрасочное покрытие машины.

Руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев до этого рассказал, что для защиты кузова автомобиля от царапин и коррозии в холодное время года важно качественное покрытие и своевременная профилактика. Он посоветовал использовать для защиты лакокрасочного покрытия полиуретановую пленку, воск или керамическое покрытие.

