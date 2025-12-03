На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как выбрать безопасную незамерзайку

Эксперты Роскачества: в составе незамерзающей жидкости не должно быть метанола
true
true
true
close
Ultraskrip/Shutterstock/FOTODOM

Незамерзающая жидкость влияет на безопасность поездки, поэтому при ее выборе нужно внимательно изучать состав и другую информацию, указанную на упаковке. Об этом Life рассказали специалисты Роскачества.

Эксперты объяснили, что в основе качественной и легальной незамерзайки должны быть изопропиловый спирт и дистиллированная вода. Также иногда в составе используется этиловый спирт, но из-за акциза стоимость такого средства значительно выше. При этом метанол в составе незамерзающей жидкости строго запрещен, добавили в Роскачестве.

При выборе средства специалисты порекомендовали внимательно изучать маркировку. По их словам, на упаковке должна быть указана информация о производителе, полный состав с видом спирта, адрес производства, меры предосторожности и температурный режим применения.

Помимо этого, качественная незамерзайка должна соответствовать климату региона, а также не иметь резкого химического запаха. Также средство не должно густеть или замерзать при температуре, которая выше заявленной.

В Роскачестве предупредили и об опасности чрезмерно дешевой жидкости, особенно, если она продается в несанкционированных точках. Подобные продукты, этикетки которых плохо напечатаны, нередко оказываются контрафактными. Низкокачественная незамерзайка может не справиться со своей основной задачей, а также повредить резиновые элементы стеклоочистителей и лакокрасочное покрытие машины.

Руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев до этого рассказал, что для защиты кузова автомобиля от царапин и коррозии в холодное время года важно качественное покрытие и своевременная профилактика. Он посоветовал использовать для защиты лакокрасочного покрытия полиуретановую пленку, воск или керамическое покрытие.

Ранее россиянам рассказали, как защитить кузов автомобиля зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами