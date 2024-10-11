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В России предложили вернуть обязательный техосмотр

«Известия»: страховщики выступили за возвращение обязательного техосмотра в РФ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Обязательный техосмотр (ТО) легковых автомобилей следует вернуть с 2026 года, считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По данным «Автостата», средний возраст легковых автомобилей в РФ составляет порядка 15 лет, около 70% всех легковушек имеют возраст 10 лет.

Участник Ассоциации транспортных инженеров (АТИ), профессор автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ Станислав Евтюков считает, что необходимо обеспечить независимость операторов ТО от заинтересованных сторон, в том числе коммерческих структур.

В АТИ подчеркнули, что также нужно уделить внимание системам, обеспечивающим активную и пассивную безопасность автомобиля.

В апреле министерство внутренних дел России выступило с предложением утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром машин.

В числе дополнительных мер упоминается оснащение автомобиля тахографом, который регистрирует режим труда и отдыха водителя. В диагностической карте должны быть указаны марка, модель и серийный номер устройства.

Ранее автоэксперт назвал причины роста цен на техосмотр.

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