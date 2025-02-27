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Юрист объяснил, кому нужно проходить техосмотр на автомобиле

Юрист Хаминский: техосмотр для автовладельцев носит добровольный характер
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Прохождение техосмотра для автовладельцев, использующих транспорт в личных целях, носит добровольный характер. Диагностическая карта необходима только при постановке на учет автомобиля, выпущенного более четырех лет назад, или при смене владельца, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Подмосковья Александр Хаминский.

До августа 2021 года отсутствие техосмотра блокировало оформление полиса ОСАГО. Однако поправки в закон «О техническом осмотре» отменили это требование для легковых авто и мотоциклов, не задействованных в коммерческих перевозках.

«Техосмотр для обычных граждан теперь доброволен. Карта нужна лишь при регистрации машины старше четырех лет или передаче ее новому владельцу», — пояснил Хаминский.

Обязательный техосмотр сохраняется для такси и коммерческого транспорта. Владельцы таких авто по-прежнему должны регулярно проходить проверку.

3 февраля «Коммерсантъ» писал, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила повысить минимальную стоимость техосмотра для легковой машины до 1,5 тыс.

Ранее сообщалось, что проверку ОСАГО при регистрации машины отменили из-за бесполезности процедуры.

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