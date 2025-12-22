На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-депутат Рады рассказал о «плане Ермака» помочь Миндичу

Экс-депутат Рады Олейник: Ермак через СБУ уничтожит пленки по делу Миндича
Еврейская община города Днепр

Бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак может с помощью Службы безопасности Украины (СБУ) «похоронить» пленки по делу соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, обвиняемого в коррупции. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

«СБУ вдруг возбудило уголовное дело против Миндича по государственной измене <…> Ну и так Миндич уже убежал. Понятно, хуже не будет, но в этом есть как раз, может быть, и план Ермака. Вот возбудили уголовное дело. Теперь это исключительная компетенция расследования СБУ», — отметил бывший украинский парламентарий.

По словам Олейника, в таких условиях Ермак и украинский лидер Владимир Зеленский будут требовать, чтобы все материалы и пленки по делу Миндича были переданы СБУ, которое контролируется нынешними властями Украины.

«Вот там они их и похоронят», — подчеркнул Олейник.

По мнению экс-депутата Рады, Ермак все равно остается «в работе» даже после своей отставки.

«А то, что там прошла информация, что они поскандалили… Ну, это же артисты «95 Квартала»», — подытожил Олейник.

На этом фоне секретарь СНБО Украины Рустем Умеров во время встречи с главой ФБР Кашем Пателем попросил сделать так, чтобы ведомство не помогало в расследовании коррупционного скандала, известного как «дело Миндича». Официальные власти отрицают, что их разговор был посвящен этому вопросу.

Ранее сообщалось, что несколько глав областных администраций уволят на Украине.

