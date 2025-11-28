На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Macan прибыл в военкомат: «Это было быстро»

Рэпер Macan начал оформление на службу в спецназ Росгвардии
true
true
true
close
1macan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan, отправился на срочную военную службу. Об этом сообщил Super.ru один из призывников Григорий.

По словам россиянина, он встретил рэпера уже в призывном пункте: «Это было быстро: он зашел, осмотрел всех взглядом и поздоровался, и так же быстро ушел».

Telegram-канал Mash в свою очередь отмечает, что Macan оформлял документы в сопровождении двух мужчин. Он прибыл в военкомат, минуя журналистов, а со своими возможными будущими сослуживцами вел себя уважительно.

До этого СМИ раскрывали, что Косолапов получил распределение в центр спецназначения «Витязь» — элитный спецназ Росгвардии.

В его обязанности войдут борьба с терроризмом, освобождение заложников и подавление массовых беспорядков.

Рэперу грозило уголовное дело, так как в 2025 году он проигнорировал шесть повесток. После этого Macan опубликовал фото с призывного пункта в Москве и заявил, что получил повестку.

Перед отбытием на службу Macan решил продать свою машину — «легендарную» BMW М5. А также поднял ценник на свои выступления. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что «Ленфильм» требует 2,5 млн рублей с режиссера драмы «Спасти Ленинград».

