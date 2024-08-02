Названы самые качественные среднеразмерные кроссоверы в КНР

В Китае назвали самые качественные среднеразмерные кроссоверы с ценой ниже 180 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации), сообщает портал «Китайские автомобили». Рейтинг составлен Китайской сетью качества автомобилей.

Так, первое место в рейтинге качества среди среднеразмерных SUV занял кроссовер Jetta VS7 от FAW и Volkswagen. Он получил 154 штрафных балла. На втором месте находится Dongfeng Paladin. Эта модель может быть знакома российским автолюбителям по марке Oting. У него 156 штрафных баллов. Третье место досталось ещё одной модели Dongfeng – фастбэк-кроссоверу ix5. Он «заработал» 157 баллов.

Отмечается, что рейтинг создан на основе жалоб автомобилистов о неисправностях, рисках и дефектах их транспортных средств. Жалобы превращаются а штрафные баллы.

До этого стало известно, что самым распространенным китайским автомобилем в России является кроссовер Haval Jolion: на середину нынешнего года таковых насчитывалось 116,2 тыс. единиц, или 6,2% от общего количества «китайцев» в стране.

Вторым по распространенности оказался кроссовер Geely Coolray (82,1 тыс. машин, доля 4,4%). На третьем месте Chery Tiggo 7 Pro Max с результатом 67,3 тыс. машин и долей в 3,6% от общего числа китайских машин. За ним следуют Chery Tiggo, Omoda C5, Haval F7, а также Chery Tiggo 7 Pro и 4 Pro.

Замыкают десятку наиболее распространенных «китайцев» кроссовер Lifan X60, уже покинувший российский рынок, и внедорожник Great Wall Hover H3, также уже снятый с производства.

Ранее правозащитник Похмелкин заявил, что китайские авто разваливаются через год.