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Россиянам рассказали о минусах китайских автомобилей

Правозащитник Похмелкин: китайские авто разваливаются через год

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Виталий Аньков/РИА Новости

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что китайские машины очень непредсказуемы и некоторые из них могут начать «разваливаться» уже через год.

«К сожалению, проблем хватает. Китайские машины непредсказуемые, здесь все индивидуально. Кому-то может повезти и все отлично, а у кого-то машина начинает разваливаться через год. Не могу назвать ни одну марку и модель, которые устойчивы были бы по качеству», — сказал Похмелкин.

По его словам, китайские автомобили дорогие. Это связано с тем, что нет конкуренции. При этом он отметил, что если цены не будут снижены, люди покупать такие машины не будут.

До этого стало известно, что самым распространенным из них является кроссовер Haval Jolion: на середину нынешнего года таковых насчитывалось 116,2 тыс. единиц, или 6,2% от общего количества «китайцев» в стране.

Вторым по распространенности оказался кроссовер Geely Coolray (82,1 тыс. машин, доля 4,4%). На третьем месте Chery Tiggo 7 Pro Max с результатом 67,3 тыс. машин и долей в 3,6% от общего числа китайских машин. За ним следуют Chery Tiggo, Omoda C5, Haval F7, а также Chery Tiggo 7 Pro и 4 Pro.

Замыкают десятку наиболее распространенных «китайцев» кроссовер Lifan X60, уже покинувший российский рынок, и внедорожник Great Wall Hover H3, также уже снятый с производства.

Ранее россиянам назвали автозапчасти, которые чаще всего подделывают.

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