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Названы 5 процедур, которые необходимо сделать с китайским авто после покупки

Автоэксперт Стрельбицкий перечислил 5 процедур для авто из КНР после покупки
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Виталий Аньков/РИА Новости

Сразу после покупки машины из КНР автовладельцу стоит позаботиться о его дополнительной защите, заявил «Российской газете» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«В первую очередь необходимо провести антикоррозийную обработку кузова (днище, пороги, арки колес и все швы). Такой подход защитит кузов от быстрого появления ржавчины, особенно в условиях российских зим с агрессивными реагентами», — сказал эксперт.

Затем следует заменить моторное масло и антифриз, а также защитить лакокрасочное покрытие антигравийной пленкой. Эти меры продлят срок службы автомобиля.

Также следует заменить масло в коробке передач при пробеге 2–3 тыс. километров.

Не стоит пренебрегать и проверкой электрики, подвески, а также качеством шин — это позволит выявить возможные слабые места и вовремя их устранить.

До этого автоэксперт Егор Васильев заявил, что китайские автомобили нельзя назвать абсолютно надежными.

По его словам, распространенный 1,5-литровый турбомотор может доставить проблемы из-за больших пробегов и редкой замены масла. Также вариаторы и роботы не относятся к числу сильных сторон китайских машин. Такие агрегаты не следует избыточно нагружать, особенно при движении на низких скоростях, отметил эксперт.

По словам Васильева, если автомобиль оснащен выдвижными ручками, то зимой они могут банально замерзать.

До того автоэксперт рассказал, по каким признакам можно распознать скрученный пробег у машины.

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