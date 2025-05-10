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Глава Great Wall раскритиковал выдвижные ручки автомобилей

В Great Wall перечислили четыре недостатка выдвижных ручек автомобилей
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SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Основатель автомобильного концерна Great Wall Вэй Цзяньцзюнь раскритиковал выдвижные ручки дверей машин, сообщает Motor.

«Вэй Цзяньцзюнь подтвердил, что будущие модели получат традиционные дверные ручки. Он негативно охарактеризовал выдвижные ручки и назвал это веянием моды. «Потайные» ручки, по его словам, тяжелее, работают шумно, зависимы от электричества, а конструкция не герметична, поэтому зимой механизм может замерзнуть», - сообщает Motor.

До этого стало известно, что китайский пикап Great Wall Poer обновился и подорожал в России.

Автомобиль можно купить от 3,8 млн до 4,1 млн рублей — на 250 тыс. рублей дороже дореформенной модели. Обновленная машина отличается новой радиаторной решеткой без хрома, иными бамперами и рейлингами на крыше. В салоне обновились приборная панель и мультимедийная система, а в отделке применены новые материалы.

Ранее были названы пять минусов Mitsubishi Lancer девятого поколения.

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