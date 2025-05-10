Глава Great Wall раскритиковал выдвижные ручки автомобилей

Основатель автомобильного концерна Great Wall Вэй Цзяньцзюнь раскритиковал выдвижные ручки дверей машин, сообщает Motor.

«Вэй Цзяньцзюнь подтвердил, что будущие модели получат традиционные дверные ручки. Он негативно охарактеризовал выдвижные ручки и назвал это веянием моды. «Потайные» ручки, по его словам, тяжелее, работают шумно, зависимы от электричества, а конструкция не герметична, поэтому зимой механизм может замерзнуть», - сообщает Motor.

До этого стало известно, что китайский пикап Great Wall Poer обновился и подорожал в России.

Автомобиль можно купить от 3,8 млн до 4,1 млн рублей — на 250 тыс. рублей дороже дореформенной модели. Обновленная машина отличается новой радиаторной решеткой без хрома, иными бамперами и рейлингами на крыше. В салоне обновились приборная панель и мультимедийная система, а в отделке применены новые материалы.

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