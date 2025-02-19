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Названы четыре слабых места китайских автомобилей

Автоэксперт Васильев перечислил четыре слабых места у китайских автомобилей
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Виталий Аньков/РИА Новости

Китайские автомобили нельзя назвать абсолютно надежными, рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.

«Сейчас владельцы могут столкнуться с недостаточной коррозионной стойкостью кузова. Однако в рамках гарантийного срока эксплуатации проблем обычно не возникает», — сказал Васильев.

Кроме того, распространенный 1,5-литровый турбомотор может доставить проблемы из-за больших пробегов и редкой замены масла. Также вариаторы и роботы не относятся к числу сильных сторон китайских машин. Такие агрегаты не следует избыточно нагружать, особенно при движении на низких скоростях, отметил эксперт.

По словам Васильева, если автомобиль оснащен выдвижными ручками, то зимой они могут банально замерзать.

До этого Васильев заявил, что у автомобиля УАЗ «Буханка» есть масса преимуществ.

«По своим скоростным характеристикам «Буханка» без проблем вписывается в любой разрешенный ПДД скоростной режим. При этом динамических характеристик авто хватает и при движении в рамках городского трафика. Я бы даже отметил, что с этой точки зрения «Буханка» довольно безопасна, она не может мгновенно ускориться и резко изменить направление движения», — пояснил он.

Также он отметил, что при соблюдении ПДД проблем с УАЗ «Буханка» не возникает.

Ранее были названы пять плюсов китайского седана Changan Alsvin.

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