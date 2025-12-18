Видео: мигранты устроили скандал после ДТП и напали на людей

В Приморье на видео попало, как мигранты напали на людей после ДТП

В Приморском крае мигранты напали на людей после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«В Приморском крае предположительно нетрезвые мигранты устроили ДТП, после чего начали бросаться на людей. Очевидцы пытались образумить иностранцев – но те лишь начали угрожать», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины кричат на местных жителей после столкновения. Они нецензурно выражаются и оскорбляют собеседников.

До этого во Владивостоке на Снеговой пади школьники устроили массовую драку на дороге. Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как около дести школьников дерутся на проезжей части. Во время конфликта один из подростков падает на асфальт, после чего встает и убегает.

Кроме того, в Казани на улице Сибгата Хаким мужчины избили водителя. Видеорегистратор запечатлел конфликт. На кадрах видно, как люди выходят из машины и направляются к автомобилисту, после чего наносят ему несколько ударов.

Ранее тольяттинец жестоко избил водителя в автомобиле.