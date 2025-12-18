Газзаев о Сафонове: такого в истории ФИФА еще не было

Тренер Валерий Газзаев оценил достижение вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, который отбил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго», заявив, что россиянин является голкипером стартового состава, передает «Советский спорт».

«Четыре подряд отраженных пенальти — такого в истории ФИФА ещё не было и, думаю, в ближайшее время не будет. Тем самым Сафонов подтвердил, что является вратарем стартового состава», — сказал Газзаев.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее тренер сборной России заявил, что Сафонов станет первым номером «ПСЖ».