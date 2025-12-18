Семин объяснил, что значит успех Сафонова для РПЛ

Помимо Матвея Сафонова, в финале Межконтинентального кубка приняли участие еще несколько бывших футболистов РПЛ, что говорит о высоком уровне российского чемпионата. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.

«Это чудо, такое бывает очень редко. Матвей молодец, особенно в связи с тем, что многие журналисты и специалисты рекомендовали ему поменять клуб. Но он молодец: не стал этого делать, продолжил работал и завоевал очередной титул, причем с редким индивидуальным рекордом.

Но нужно отметить еще один момент. Вчера в финале Межконтинентального кубка нашу лигу представляло четыре игрока. В составе «Фламенго» — Варела и Карраскаль, а у «ПСЖ» — Сафонов и Хвича. Это говорит о том, что РПЛ достаточно сильна, она должна получать всяческую поддержку. Из нашей лиги выходят топовые игроки», — считает специалист.

Накануне «ПСЖ» обыграл «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти парижане были точнее - 2:1. Сафонов установил невероятный рекорд: он стал первым в истории футбола вратарем, отразившим четыре послематчевых 11-метровых подряд на турнире под эгидой ФИФА. Он завоевал шестой трофей за год в составе «ПСЖ».

Ранее Семин рассказал, когда Сафонова можно будет сравнивать с Яшиным.