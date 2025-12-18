Лавров предупредил об угрозе вмешательства Запада в выборы в Госдуму в 2026 году

Лавров заявил об угрозе вмешательства Запада в выборы в Госдуму в 2026 году

Запад может попытаться повлиять на процесс выборов в Госдуму в следующем году. Об этом предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству.

Глава МИД РФ напомнил о беспрецедентном количестве разнообразных попыток вмешательства в президентские выборы 2024 года в попытке дискредитировать волеизъявление российских граждан, поставить под сомнение его законность и правовую чистоту.

«Наша внешнеполитическая служба во взаимодействии с другими ведомствами активно противодействует вмешательству во внутренние дела. Сотрудничаем на этом, как и на всех других направлениях, с нашими парламентариями, с политическими партиями», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что РФ должна быть готова к повторению подобных попыток и во время предстоящих выборов в Госдуму.

6 ноября депутат Государственной думы Василий Пискарев сообщил, что на Западе готовится крупная кампания против кандидатов из числа участников специальной военной операции на выборах в нижнюю палату российского парламента, которые пройдут в сентябре 2026 года. По его словам, эта тема активно обсуждается на различных собраниях антироссийских эмигрантских кругов.

Ранее Лавров обвинил Запад во вмешательстве в выборы в суверенных странах.