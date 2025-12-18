На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане скончалась девочка, на которую напали 11 собак

В Татарстане умерла девочка, впавшая в кому после нападения собак
Adam Lawrence/moodboard/Global Look Press

Девятилетняя девочка, на которую несколько недель назад напали собаки, не выжила. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источник.

После нападения животных, которое произошло в конце ноября, ее ввели в медикаментозную кому. Все это время ее состояние не улучшалось. Сегодня стало известно о смерти маленькой пациентки.

Инцидент произошел в селе Васильево. Ребенок шел по улице, когда на него набросилась стая из 11 собак. В результате у нее диагностировали травмы лица, головы и туловища.

По словам местных жителей, которые обнаружили школьницу лежащей на улице, она почти не дышала. Они даже подумали, что пострадавшая мертва.

После обнаружения ее направили в больницу и сделали операцию, после чего направили в Казань.

Ребенок воспитывался в многодетной семье, девочка была старшей. За три дня до нападения собак она отпраздновала девятый день рождения.

Ранее собаки съели оставленного на улице младенца сразу после рождения.

