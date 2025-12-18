В Госдуме призвали ввести наказание для сотрудников банков, допускающих дропперство

Сотрудники банков, которые допускают дропперские схемы, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом заявил ТАСС депутат Андрей Луговой.

«По нашему мнению, в большинстве случаев вот эти истории с дропами без сотрудников банков невозможны», — отметил Луговой.

Депутат пояснил, что чаще всего «истории с дропами» невозможны без участия сотрудников банков. По его мнению, такие схемы допускают менеджеры среднего звена. Банки в свою очередь должны нести ответственность за действия, которые совершаются с открытыми в них счетами. Луговой обратил внимание, что банки по характеру денежных операций могут определить, кто совершает перевод — подставное лицо или нет.

Он отметил, что если банк позволяет пропускать через себя «миллионы, десятки, сотни миллионов долларов», то сотрудники этих банков либо некомпетентны, либо халатно относятся к своим обязанностям. Если они «допускают это из-за каких-то других умышленных действий, то они должны присесть на скамью подсудимых», добавил Луговой.

С начала июля 2025 года для дропперов ввели уголовную ответственность. Им грозит штраф от 300 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет за разовую передачу карты или доступ к электронным кошелькам и снятие украденных денег. Организаторам подобных схем грозит до шести лет тюрьмы и один миллион штрафа.

