«Тотальное истощение, мышцы горят заживо»: хирург назвал бег страшным испытанием «Титанов»

Участник экстремального спортивного шоу «Титаны» — кардиохирург Дмитрий Огнерубов — рассказал «Газете.Ru», почему челночный бег стал одним из самых сложных испытаний в третьем сезоне проекта.

«Это не просто нагрузка, а тотальное истощение фосфагенной системы за первые 10 секунд. Потом ты тонешь в молочной кислоте. В учебниках — это графики, а на арене — ощущение, что мышцы горят заживо, а «баки» пусты. Смоделировать такой уровень стресса и адреналина невозможно в обычной жизни», — рассказал кардиохирург.

Чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский также заявил, что челночный бег показался ему особенно сложным, поскольку его «рваный» характер не позволял задать комфортный темп, как было бы на длительной дистанции.

Еще один участник «Титанов» — хоккеист Никита Ушнев — рассказал «Газете.Ru», что особенный страх у него вызвал бег по отвесной стене, поскольку именно на этом задании мастер спорта по жиму лежа Лана Ламас получила жуткую травму.

«Когда мы увидели, как Лана Ламас сломала ногу, это было ужасно, — признался Ушнев. — Мы с Ильей Ковальчуком стояли на балконе и даже не могли на это смотреть. А потом тебе нужно идти и бежать. Самое сложное — переступить через себя. Хотелось просто прыгнуть в воду. Это стоило очень много нервов».

