Гаишник обматерил женщину-водителя во время проверки документов в Северной Осетии

В Моздоке автоинспектор обматерил женщину-водителя во время проверки документов

В городе Моздок, в республике Северная Осетия, полицейский обматерил женщину-водителя, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«ДПСники остановили машину для проверки документов, повздорили с хозяйкой. Особо эмоциональным был Арсен Назаров, его матюки на видосе завирусились в сети. Женщина написала заявление, в полиции провели проверку и уволили оратора, чтобы больше не порочил честь сотрудников», — сообщает канал.

